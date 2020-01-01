Atlas Navi (NAVI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Atlas Navi (NAVI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Atlas Navi (NAVI) Informacije Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices. Službena web stranica: https://www.atlasnavi.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1BKXagl3J7g7oU7c6wJnJs9Ypy81_Z3bd/view Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xFc1C93a2507975E98b9d0E9260Ded61A00152BF1 Kupi NAVI odmah!

Atlas Navi (NAVI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Atlas Navi (NAVI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.11M $ 5.11M $ 5.11M Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 161.71M $ 161.71M $ 161.71M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 9.48M $ 9.48M $ 9.48M Povijesni maksimum: $ 0.75 $ 0.75 $ 0.75 Povijesni minimum: $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 $ 0.014185779862416587 Trenutna cijena: $ 0.0316 $ 0.0316 $ 0.0316 Saznajte više o cijeni Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi (NAVI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Atlas Navi (NAVI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAVI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAVI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAVI tokena, istražite NAVI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NAVI Jeste li zainteresirani za dodavanje Atlas Navi (NAVI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NAVI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NAVI na MEXC-u odmah!

Atlas Navi (NAVI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NAVI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NAVI povijest cijena odmah!

NAVI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAVI? Naša NAVI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAVI predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!