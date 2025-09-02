Što je Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi (NAVI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Atlas Navi (NAVI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAVI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Atlas Navi Resurs

Za dublje razumijevanje Atlas Navi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Atlas Navi Koliko Atlas Navi (NAVI) vrijedi danas? Cijena NAVI uživo u USD je 0.0312 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena NAVI u USD? $ 0.0312 . Provjerite Trenutačna cijena NAVI u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Atlas Navi? Tržišna kapitalizacija za NAVI je $ 5.05M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za NAVI? Količina u optjecaju za NAVI je 161.71M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAVI? NAVI je postigao ATH cijenu od 0.5365511930513228 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAVI? NAVI je vidio ATL cijenu od 0.014185779862416587 USD . Koliki je obujam trgovanja za NAVI? 24-satni obujam trgovanja za NAVI je $ 77.37K USD . Hoće li NAVI još narasti ove godine? NAVI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAVI predviđanje cijene za detaljniju analizu.

