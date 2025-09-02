Atlas Navi (NAVI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0312. Tijekom protekla 24 sata, NAVItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0288 i najviše cijene $ 0.0426, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAVI je $ 0.5365511930513228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014185779862416587.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAVI se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -18.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Atlas Navi (NAVI)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Atlas Navi je $ 5.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.37K. Količina u optjecaju NAVI je 161.71M, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.36M.
Atlas Navi (NAVI) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Atlas Navi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0006
-1.88%
30 dana
$ -0.0024
-7.15%
60 dana
$ +0.0041
+15.12%
90 dana
$ +0.0003
+0.97%
Atlas Navi promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NAVI od $ -0.0006 (-1.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Atlas Navi 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0024 (-7.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Atlas Navi 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAVI od $ +0.0041 (+15.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Atlas Navi 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0003 (+0.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Atlas Navi (NAVI)?
Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven.
Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.
Razumijevanje tokenomike Atlas Navi (NAVI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAVI opsežnoj tokenomici tokena odmah!
