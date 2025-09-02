Više o NAVI

Atlas Navi Cijena(NAVI)

1 NAVI u USD cijena uživo:

$0.0313
$0.0313$0.0313
-1.88%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Atlas Navi (NAVI)
Atlas Navi (NAVI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0288
$ 0.0288$ 0.0288
24-satna najniža cijena
$ 0.0426
$ 0.0426$ 0.0426
24-satna najviša cijena

$ 0.0288
$ 0.0288$ 0.0288

$ 0.0426
$ 0.0426$ 0.0426

$ 0.5365511930513228
$ 0.5365511930513228$ 0.5365511930513228

$ 0.014185779862416587
$ 0.014185779862416587$ 0.014185779862416587

-0.96%

-1.88%

-18.75%

-18.75%

Atlas Navi (NAVI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0312. Tijekom protekla 24 sata, NAVItrgovalo je između najniže cijene $ 0.0288 i najviše cijene $ 0.0426, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAVI je $ 0.5365511930513228, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.014185779862416587.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAVI se promijenio za -0.96% u posljednjih sat vremena, -1.88% u posljednjih 24 sata i -18.75% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Atlas Navi (NAVI)

No.1438

$ 5.05M
$ 5.05M$ 5.05M

$ 77.37K
$ 77.37K$ 77.37K

$ 9.36M
$ 9.36M$ 9.36M

161.71M
161.71M 161.71M

300,000,000
300,000,000 300,000,000

300,000,000
300,000,000 300,000,000

53.90%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Atlas Navi je $ 5.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 77.37K. Količina u optjecaju NAVI je 161.71M, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.36M.

Atlas Navi (NAVI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Atlas Navi za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0006-1.88%
30 dana$ -0.0024-7.15%
60 dana$ +0.0041+15.12%
90 dana$ +0.0003+0.97%
Atlas Navi promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAVI od $ -0.0006 (-1.88%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Atlas Navi 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0024 (-7.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Atlas Navi 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAVI od $ +0.0041 (+15.12%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Atlas Navi 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0003 (+0.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Atlas Navi (NAVI)?

Pogledajte Atlas Navi stranicu Povijest cijena sada.

Što je Atlas Navi (NAVI)

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

Atlas Navi dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Atlas Navi ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAVI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Atlas Navi na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Atlas Navi učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Atlas Navi Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Atlas Navi (NAVI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Atlas Navi (NAVI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Atlas Navi.

Provjerite Atlas Navi predviđanje cijene sada!

Atlas Navi (NAVI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Atlas Navi (NAVI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAVI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Atlas Navi (NAVI)

Tražiš kako kupiti Atlas Navi? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Atlas Navi na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Atlas Navi Resurs

Za dublje razumijevanje Atlas Navi, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Atlas Navi web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Atlas Navi

Koliko Atlas Navi (NAVI) vrijedi danas?
Cijena NAVI uživo u USD je 0.0312 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAVI u USD?
Trenutačna cijena NAVI u USD je $ 0.0312. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Atlas Navi?
Tržišna kapitalizacija za NAVI je $ 5.05M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAVI?
Količina u optjecaju za NAVI je 161.71M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAVI?
NAVI je postigao ATH cijenu od 0.5365511930513228 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAVI?
NAVI je vidio ATL cijenu od 0.014185779862416587 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAVI?
24-satni obujam trgovanja za NAVI je $ 77.37K USD.
Hoće li NAVI još narasti ove godine?
NAVI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAVI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

