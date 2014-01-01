Navcoin (NAV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Navcoin (NAV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Navcoin (NAV) Informacije Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC). Službena web stranica: https://nav.io/ Bijela knjiga: https://doc.nav.community/ Istraživač blokova: https://chainz.cryptoid.info/nav/ Kupi NAV odmah!

Navcoin (NAV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Navcoin (NAV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 76.94M $ 76.94M $ 76.94M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 3.55M $ 3.55M $ 3.55M Povijesni maksimum: $ 0.2495 $ 0.2495 $ 0.2495 Povijesni minimum: $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 $ 0.00051073101349175 Trenutna cijena: $ 0.04611 $ 0.04611 $ 0.04611 Saznajte više o cijeni Navcoin (NAV)

Navcoin (NAV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Navcoin (NAV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAV tokena, istražite NAV cijenu tokena uživo!

Navcoin (NAV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NAV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NAV povijest cijena odmah!

NAV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAV? Naša NAV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAV predviđanje cijene tokena odmah!

