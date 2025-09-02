Više o NAV

Navcoin Logotip

Navcoin Cijena(NAV)

1 NAV u USD cijena uživo:

$0.04557
$0.04557$0.04557
-2.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Navcoin (NAV)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:10:38 (UTC+8)

Navcoin (NAV) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04535
$ 0.04535$ 0.04535
24-satna najniža cijena
$ 0.04825
$ 0.04825$ 0.04825
24-satna najviša cijena

$ 0.04535
$ 0.04535$ 0.04535

$ 0.04825
$ 0.04825$ 0.04825

$ 5.530200004577637
$ 5.530200004577637$ 5.530200004577637

$ 0.00051073101349175
$ 0.00051073101349175$ 0.00051073101349175

-0.11%

-2.91%

-2.84%

-2.84%

Navcoin (NAV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.04557. Tijekom protekla 24 sata, NAVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04535 i najviše cijene $ 0.04825, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAV je $ 5.530200004577637, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00051073101349175.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAV se promijenio za -0.11% u posljednjih sat vremena, -2.91% u posljednjih 24 sata i -2.84% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Navcoin (NAV)

No.4310

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 54.74K
$ 54.74K$ 54.74K

$ 3.51M
$ 3.51M$ 3.51M

0.00
0.00 0.00

76,939,361.4888581
76,939,361.4888581 76,939,361.4888581

NAV

Trenutačna tržišna kapitalizacija Navcoin je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.74K. Količina u optjecaju NAV je 0.00, s ukupnom količinom od 76939361.4888581. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.51M.

Navcoin (NAV) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Navcoin za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0013658-2.91%
30 dana$ -0.0045-8.99%
60 dana$ -0.00656-12.59%
90 dana$ +0.02086+84.41%
Navcoin promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAV od $ -0.0013658 (-2.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Navcoin 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0045 (-8.99%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Navcoin 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAV od $ -0.00656 (-12.59%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Navcoin 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.02086 (+84.41%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Navcoin (NAV)?

Pogledajte Navcoin stranicu Povijest cijena sada.

Što je Navcoin (NAV)

Navcoin, launched in 2014, is an open-sourced digital currency offering fast and reliable payments with innovative technological and privacy features. Storing coins on a Navcoin wallet allows for making public or private transactions, earning rewards through staking (for network validation) or mixing coins (for privacy enhancement), and having a vote in project proposals. Unique to Navcoin's cryptosystem is that public NAV coins can be converted 1:1 to xNAV, the revolutionary privacy coin that guarantees untraceable transactions. Additionally, Navcoin has launched wNAV, a wrapped representation of NAV, that can be used in ecosystems such as Ethereum and Binance Smart Chain (BSC).

Navcoin dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Navcoin ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Navcoin na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Navcoin učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Navcoin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Navcoin (NAV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Navcoin (NAV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Navcoin.

Provjerite Navcoin predviđanje cijene sada!

Navcoin (NAV) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Navcoin (NAV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAV opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Navcoin (NAV)

Tražiš kako kupiti Navcoin? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Navcoin na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NAV u lokalnim valutama

1 Navcoin(NAV) u VND
1,199.17455
1 Navcoin(NAV) u AUD
A$0.0692664
1 Navcoin(NAV) u GBP
0.0332661
1 Navcoin(NAV) u EUR
0.0387345
1 Navcoin(NAV) u USD
$0.04557
1 Navcoin(NAV) u MYR
RM0.1923054
1 Navcoin(NAV) u TRY
1.8752055
1 Navcoin(NAV) u JPY
¥6.69879
1 Navcoin(NAV) u ARS
ARS$62.7685737
1 Navcoin(NAV) u RUB
3.6715749
1 Navcoin(NAV) u INR
4.0156284
1 Navcoin(NAV) u IDR
Rp747.0490608
1 Navcoin(NAV) u KRW
63.4676175
1 Navcoin(NAV) u PHP
2.6079711
1 Navcoin(NAV) u EGP
￡E.2.2115121
1 Navcoin(NAV) u BRL
R$0.2474451
1 Navcoin(NAV) u CAD
C$0.0624309
1 Navcoin(NAV) u BDT
5.5481475
1 Navcoin(NAV) u NGN
69.8925318
1 Navcoin(NAV) u COP
$183.0118542
1 Navcoin(NAV) u ZAR
R.0.8024877
1 Navcoin(NAV) u UAH
1.8888765
1 Navcoin(NAV) u VES
Bs6.65322
1 Navcoin(NAV) u CLP
$44.11176
1 Navcoin(NAV) u PKR
Rs12.9345888
1 Navcoin(NAV) u KZT
24.5790909
1 Navcoin(NAV) u THB
฿1.4700882
1 Navcoin(NAV) u TWD
NT$1.3967205
1 Navcoin(NAV) u AED
د.إ0.1672419
1 Navcoin(NAV) u CHF
Fr0.036456
1 Navcoin(NAV) u HKD
HK$0.3549903
1 Navcoin(NAV) u AMD
֏17.4328035
1 Navcoin(NAV) u MAD
.د.م0.41013
1 Navcoin(NAV) u MXN
$0.8498805
1 Navcoin(NAV) u SAR
ريال0.1708875
1 Navcoin(NAV) u PLN
0.1658748
1 Navcoin(NAV) u RON
лв0.1973181
1 Navcoin(NAV) u SEK
kr0.4279023
1 Navcoin(NAV) u BGN
лв0.0761019
1 Navcoin(NAV) u HUF
Ft15.3899004
1 Navcoin(NAV) u CZK
0.9505902
1 Navcoin(NAV) u KWD
د.ك0.01389885
1 Navcoin(NAV) u ILS
0.1526595
1 Navcoin(NAV) u AOA
Kz41.5402449
1 Navcoin(NAV) u BHD
.د.ب0.01717989
1 Navcoin(NAV) u BMD
$0.04557
1 Navcoin(NAV) u DKK
kr0.2902809
1 Navcoin(NAV) u HNL
L1.1943897
1 Navcoin(NAV) u MUR
2.087106
1 Navcoin(NAV) u NAD
$0.802032
1 Navcoin(NAV) u NOK
kr0.4552443
1 Navcoin(NAV) u NZD
$0.0770133
1 Navcoin(NAV) u PAB
B/.0.04557
1 Navcoin(NAV) u PGK
K0.1927611
1 Navcoin(NAV) u QAR
ر.ق0.1663305
1 Navcoin(NAV) u RSD
дин.4.5624684

Navcoin Resurs

Za dublje razumijevanje Navcoin, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Navcoin web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Navcoin

Koliko Navcoin (NAV) vrijedi danas?
Cijena NAV uživo u USD je 0.04557 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAV u USD?
Trenutačna cijena NAV u USD je $ 0.04557. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Navcoin?
Tržišna kapitalizacija za NAV je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAV?
Količina u optjecaju za NAV je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAV?
NAV je postigao ATH cijenu od 5.530200004577637 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAV?
NAV je vidio ATL cijenu od 0.00051073101349175 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAV?
24-satni obujam trgovanja za NAV je $ 54.74K USD.
Hoće li NAV još narasti ove godine?
NAV mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAV predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:10:38 (UTC+8)

Navcoin (NAV) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NAV u USD kalkulator

Iznos

NAV
NAV
USD
USD

1 NAV = 0.04557 USD

Trgujte NAV

NAVUSDT
$0.04557
$0.04557$0.04557
-2.93%

