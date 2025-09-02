Više o NAIT

Node AI Cijena(NAIT)

Grafikon aktualnih cijena Node AI (NAIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:00:56 (UTC+8)

Node AI (NAIT) Informacije o cijeni (USD)

Node AI (NAIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.21344. Tijekom protekla 24 sata, NAITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.21003 i najviše cijene $ 0.219661, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAIT je $ 0.36259380915534123, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.04887070161679073.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAIT se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, -2.40% u posljednjih 24 sata i +3.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Node AI (NAIT)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Node AI je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.35K. Količina u optjecaju NAIT je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 213.44M.

Node AI (NAIT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Node AI za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00524732-2.40%
30 dana$ +0.10581+98.30%
60 dana$ +0.029197+15.84%
90 dana$ +0.089583+72.32%
Node AI promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAIT od $ -0.00524732 (-2.40%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Node AI 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.10581 (+98.30%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Node AI 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAIT od $ +0.029197 (+15.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Node AI 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.089583 (+72.32%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Node AI (NAIT)?

Pogledajte Node AI stranicu Povijest cijena sada.

Što je Node AI (NAIT)

A Peer-to-Peer Intelligence Market.

Node AI dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Node AI ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAIT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Node AI na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Node AI učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Node AI Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Node AI (NAIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Node AI (NAIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Node AI.

Provjerite Node AI predviđanje cijene sada!

Node AI (NAIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Node AI (NAIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Node AI (NAIT)

Tražiš kako kupiti Node AI? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Node AI na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NAIT u lokalnim valutama

Za dublje razumijevanje Node AI, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Node AI web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Node AI

Koliko Node AI (NAIT) vrijedi danas?
Cijena NAIT uživo u USD je 0.21344 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAIT u USD?
Trenutačna cijena NAIT u USD je $ 0.21344. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Node AI?
Tržišna kapitalizacija za NAIT je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAIT?
Količina u optjecaju za NAIT je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAIT?
NAIT je postigao ATH cijenu od 0.36259380915534123 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAIT?
NAIT je vidio ATL cijenu od 0.04887070161679073 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAIT?
24-satni obujam trgovanja za NAIT je $ 6.35K USD.
Hoće li NAIT još narasti ove godine?
NAIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Node AI (NAIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

