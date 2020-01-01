Nuklai (NAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nuklai (NAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nuklai (NAI) Informacije Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI. Službena web stranica: https://www.nukl.ai/ Bijela knjiga: https://docs.nukl.ai/ Istraživač blokova: https://snowscan.xyz/token/0x5ac34c53a04b9aaa0bf047e7291fb4e8a48f2a18 Kupi NAI odmah!

Nuklai (NAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nuklai (NAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 4.25B $ 4.25B $ 4.25B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.18M $ 10.18M $ 10.18M Povijesni maksimum: $ 0.076 $ 0.076 $ 0.076 Povijesni minimum: $ 0.001018159303160107 $ 0.001018159303160107 $ 0.001018159303160107 Trenutna cijena: $ 0.001065 $ 0.001065 $ 0.001065 Saznajte više o cijeni Nuklai (NAI)

Nuklai (NAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nuklai (NAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NAI tokena, istražite NAI cijenu tokena uživo!

Nuklai (NAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NAI povijest cijena odmah!

NAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NAI? Naša NAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NAI predviđanje cijene tokena odmah!

