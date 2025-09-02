Više o NAI

Nuklai Logotip

Nuklai Cijena(NAI)

1 NAI u USD cijena uživo:

-2.91%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nuklai (NAI)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:49:45 (UTC+8)

Nuklai (NAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+4.82%

-2.91%

-18.95%

-18.95%

Nuklai (NAI) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001065. Tijekom protekla 24 sata, NAItrgovalo je između najniže cijene $ 0.001 i najviše cijene $ 0.001176, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NAI je $ 0.07674626545446994, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001109787353606141.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NAI se promijenio za +4.82% u posljednjih sat vremena, -2.91% u posljednjih 24 sata i -18.95% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nuklai (NAI)

No.4474

0.00%

AVAX_CCHAIN

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nuklai je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 43.15K. Količina u optjecaju NAI je 0.00, s ukupnom količinom od 4159902560. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.18M.

Nuklai (NAI) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nuklai za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00003192-2.91%
30 dana$ -0.000549-34.02%
60 dana$ -0.000672-38.69%
90 dana$ -0.00131-55.16%
Nuklai promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NAI od $ -0.00003192 (-2.91%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nuklai 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000549 (-34.02%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nuklai 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NAI od $ -0.000672 (-38.69%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nuklai 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00131 (-55.16%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nuklai (NAI)?

Pogledajte Nuklai stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nuklai (NAI)

Nuklai is a collaborative data sharing network that allows organizations and individuals to thrive in next-generation data economies facilitating the rapidly increasing need of data to empower the next era of AI.

Nuklai dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nuklai ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NAI dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nuklai na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nuklai učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nuklai Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nuklai (NAI) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nuklai (NAI) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nuklai.

Provjerite Nuklai predviđanje cijene sada!

Nuklai (NAI) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nuklai (NAI) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NAI opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nuklai (NAI)

Tražiš kako kupiti Nuklai? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nuklai na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NAI u lokalnim valutama

1 Nuklai(NAI) u VND
28.025475
1 Nuklai(NAI) u AUD
A$0.0016188
1 Nuklai(NAI) u GBP
0.00077745
1 Nuklai(NAI) u EUR
0.00090525
1 Nuklai(NAI) u USD
1 Nuklai(NAI) u MYR
RM0.0044943
1 Nuklai(NAI) u TRY
0.0438141
1 Nuklai(NAI) u JPY
¥0.156555
1 Nuklai(NAI) u ARS
ARS$1.46694165
1 Nuklai(NAI) u RUB
0.08580705
1 Nuklai(NAI) u INR
0.09372
1 Nuklai(NAI) u IDR
Rp17.4590136
1 Nuklai(NAI) u KRW
1.4853555
1 Nuklai(NAI) u PHP
0.0608328
1 Nuklai(NAI) u EGP
￡E.0.0516738
1 Nuklai(NAI) u BRL
R$0.00578295
1 Nuklai(NAI) u CAD
C$0.00145905
1 Nuklai(NAI) u BDT
0.12942945
1 Nuklai(NAI) u NGN
1.63093035
1 Nuklai(NAI) u COP
$4.2771039
1 Nuklai(NAI) u ZAR
R.0.0187653
1 Nuklai(NAI) u UAH
0.04405905
1 Nuklai(NAI) u VES
Bs0.15549
1 Nuklai(NAI) u CLP
$1.03305
1 Nuklai(NAI) u PKR
Rs0.3017784
1 Nuklai(NAI) u KZT
0.57319365
1 Nuklai(NAI) u THB
฿0.03441015
1 Nuklai(NAI) u TWD
NT$0.03262095
1 Nuklai(NAI) u AED
د.إ0.00390855
1 Nuklai(NAI) u CHF
Fr0.000852
1 Nuklai(NAI) u HKD
HK$0.00829635
1 Nuklai(NAI) u AMD
֏0.4071069
1 Nuklai(NAI) u MAD
.د.م0.0095637
1 Nuklai(NAI) u MXN
$0.01986225
1 Nuklai(NAI) u SAR
ريال0.00399375
1 Nuklai(NAI) u PLN
0.00386595
1 Nuklai(NAI) u RON
лв0.00461145
1 Nuklai(NAI) u SEK
kr0.01000035
1 Nuklai(NAI) u BGN
лв0.00177855
1 Nuklai(NAI) u HUF
Ft0.3591819
1 Nuklai(NAI) u CZK
0.0221946
1 Nuklai(NAI) u KWD
د.ك0.000324825
1 Nuklai(NAI) u ILS
0.00356775
1 Nuklai(NAI) u AOA
Kz0.97082205
1 Nuklai(NAI) u BHD
.د.ب0.000401505
1 Nuklai(NAI) u BMD
1 Nuklai(NAI) u DKK
kr0.00678405
1 Nuklai(NAI) u HNL
L0.0278604
1 Nuklai(NAI) u MUR
0.048777
1 Nuklai(NAI) u NAD
$0.0187014
1 Nuklai(NAI) u NOK
kr0.01063935
1 Nuklai(NAI) u NZD
$0.00179985
1 Nuklai(NAI) u PAB
1 Nuklai(NAI) u PGK
K0.00450495
1 Nuklai(NAI) u QAR
ر.ق0.0038766
1 Nuklai(NAI) u RSD
дин.0.1065213

Nuklai Resurs

Za dublje razumijevanje Nuklai, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Nuklai web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nuklai

Koliko Nuklai (NAI) vrijedi danas?
Cijena NAI uživo u USD je 0.001065 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NAI u USD?
Trenutačna cijena NAI u USD je $ 0.001065. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nuklai?
Tržišna kapitalizacija za NAI je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NAI?
Količina u optjecaju za NAI je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NAI?
NAI je postigao ATH cijenu od 0.07674626545446994 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NAI?
NAI je vidio ATL cijenu od 0.001109787353606141 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NAI?
24-satni obujam trgovanja za NAI je $ 43.15K USD.
Hoće li NAI još narasti ove godine?
NAI mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NAI predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:49:45 (UTC+8)

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

