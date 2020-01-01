N2T (N2T) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u N2T (N2T), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

N2T (N2T) Informacije N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience. Službena web stranica: https://n2t.io/ Bijela knjiga: https://n2t.gitbook.io/main Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x88e8ecdef6a0754909b0113fb6171a09911d651a Kupi N2T odmah!

N2T (N2T) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za N2T (N2T), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.14B $ 5.14B $ 5.14B Povijesni maksimum: $ 699 $ 699 $ 699 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 17.142 $ 17.142 $ 17.142 Saznajte više o cijeni N2T (N2T)

N2T (N2T) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike N2T (N2T) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj N2T tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja N2T tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku N2T tokena, istražite N2T cijenu tokena uživo!

Kako kupiti N2T Jeste li zainteresirani za dodavanje N2T (N2T) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje N2T, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati N2T na MEXC-u odmah!

N2T (N2T) Povijest cijena Analiza povijesti cijena N2T pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite N2T povijest cijena odmah!

N2T Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide N2T? Naša N2T stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte N2T predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!