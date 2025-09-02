Više o N2T

N2T Cijena(N2T)

1 N2T u USD cijena uživo:

$13.423
$13.423$13.423
+0.16%1D
Grafikon aktualnih cijena N2T (N2T)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:13:34 (UTC+8)

N2T (N2T) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 13.348
$ 13.348$ 13.348
24-satna najniža cijena
$ 14.246
$ 14.246$ 14.246
24-satna najviša cijena

$ 13.348
$ 13.348$ 13.348

$ 14.246
$ 14.246$ 14.246

+0.09%

+0.16%

-1.34%

-1.34%

N2T (N2T) cijena u stvarnom vremenu je $ 13.423. Tijekom protekla 24 sata, N2Ttrgovalo je između najniže cijene $ 13.348 i najviše cijene $ 14.246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena N2T je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, N2T se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu N2T (N2T)

$ 6.73K
$ 6.73K$ 6.73K

$ 4.03B
$ 4.03B$ 4.03B

300,000,000
300,000,000 300,000,000

Trenutačna tržišna kapitalizacija N2T je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.73K. Količina u optjecaju N2T je --, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03B.

N2T (N2T) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena N2T za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.02144+0.16%
30 dana$ -2.081-13.43%
60 dana$ -1.584-10.56%
90 dana$ -6.542-32.77%
N2T promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u N2T od $ +0.02144 (+0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

N2T 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -2.081 (-13.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

N2T 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u N2T od $ -1.584 (-10.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

N2T 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -6.542 (-32.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena N2T (N2T)?

Pogledajte N2T stranicu Povijest cijena sada.

Što je N2T (N2T)

N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.

N2T dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje N2T ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti N2T dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o N2T na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje N2T učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

N2T Predviđanje cijene (USD)

Koliko će N2T (N2T) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših N2T (N2T) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za N2T.

Provjerite N2T predviđanje cijene sada!

N2T (N2T) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike N2T (N2T) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o N2T opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti N2T (N2T)

Tražiš kako kupiti N2T? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti N2T na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Za dublje razumijevanje N2T, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o N2T

Koliko N2T (N2T) vrijedi danas?
Cijena N2T uživo u USD je 13.423 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena N2T u USD?
Trenutačna cijena N2T u USD je $ 13.423. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija N2T?
Tržišna kapitalizacija za N2T je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za N2T?
Količina u optjecaju za N2T je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za N2T?
N2T je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za N2T?
N2T je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za N2T?
24-satni obujam trgovanja za N2T je $ 6.73K USD.
Hoće li N2T još narasti ove godine?
N2T mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte N2T predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:13:34 (UTC+8)

N2T (N2T) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

