N2T (N2T) cijena u stvarnom vremenu je $ 13.423. Tijekom protekla 24 sata, N2Ttrgovalo je između najniže cijene $ 13.348 i najviše cijene $ 14.246, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena N2T je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, N2T se promijenio za +0.09% u posljednjih sat vremena, +0.16% u posljednjih 24 sata i -1.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu N2T (N2T)
--
--
$ 6.73K
$ 6.73K
$ 4.03B
$ 4.03B
--
--
300,000,000
300,000,000
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija N2T je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 6.73K. Količina u optjecaju N2T je --, s ukupnom količinom od 300000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.03B.
N2T (N2T) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena N2T za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.02144
+0.16%
30 dana
$ -2.081
-13.43%
60 dana
$ -1.584
-10.56%
90 dana
$ -6.542
-32.77%
N2T promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u N2T od $ +0.02144 (+0.16%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
N2T 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -2.081 (-13.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
N2T 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u N2T od $ -1.584 (-10.56%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
N2T 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -6.542 (-32.77%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena N2T (N2T)?
N2T is an AI-based blockchain project funded by the N2 cryptocurrency community, dedicated to integrating Artificial Intelligence (AI) and blockchain technology to provide users with a more secure and intelligent digital experience.
N2T dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje N2T ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti N2T dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o N2T na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje N2T učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
N2T Predviđanje cijene (USD)
Koliko će N2T (N2T) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših N2T (N2T) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za N2T.
Razumijevanje tokenomike N2T (N2T) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o N2T opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti N2T (N2T)
Tražiš kako kupiti N2T? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti N2T na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
