Mythos (MYTH) Informacije Mythos aims to democratize the gaming world and allow for players and creators to participate in the value chain. It is grounded in the support of multi-chain ecosystems, unified marketplaces, decentralized financial systems, decentralized governance mechanisms and multi-token game economies. Službena web stranica: http://mythos.foundation/ Istraživač blokova: https://explorer.mythical.market/dashboard Kupi MYTH odmah!

Mythos (MYTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mythos (MYTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 77.89M $ 77.89M $ 77.89M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 855.89M $ 855.89M $ 855.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 91.00M $ 91.00M $ 91.00M Povijesni maksimum: $ 0.9286 $ 0.9286 $ 0.9286 Povijesni minimum: $ 0.07061986935699995 $ 0.07061986935699995 $ 0.07061986935699995 Trenutna cijena: $ 0.091 $ 0.091 $ 0.091 Saznajte više o cijeni Mythos (MYTH)

Mythos (MYTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mythos (MYTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MYTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MYTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MYTH tokena, istražite MYTH cijenu tokena uživo!

Mythos (MYTH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MYTH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MYTH povijest cijena odmah!

MYTH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MYTH? Naša MYTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MYTH predviđanje cijene tokena odmah!

