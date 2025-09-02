MACHINA (MXNA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.002968. Tijekom protekla 24 sata, MXNAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.002955 i najviše cijene $ 0.003046, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MXNA je $ 0.03216630953794221, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.002128887593718385.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MXNA se promijenio za -0.44% u posljednjih sat vremena, -1.03% u posljednjih 24 sata i +10.45% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MACHINA (MXNA)
No.3882
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
$ 105.46K
$ 105.46K$ 105.46K
$ 2.97M
$ 2.97M$ 2.97M
0.00
0.00 0.00
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija MACHINA je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 105.46K. Količina u optjecaju MXNA je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.97M.
MACHINA (MXNA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MACHINA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.00003089
-1.03%
30 dana
$ -0.00043
-12.66%
60 dana
$ -0.000776
-20.73%
90 dana
$ -0.000898
-23.23%
MACHINA promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MXNA od $ -0.00003089 (-1.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MACHINA 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00043 (-12.66%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MACHINA 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MXNA od $ -0.000776 (-20.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MACHINA 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000898 (-23.23%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MACHINA (MXNA)?
Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments.
The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.
MACHINA Predviđanje cijene (USD)
Koliko će MACHINA (MXNA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MACHINA (MXNA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MACHINA.
Razumijevanje tokenomike MACHINA (MXNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti MACHINA (MXNA)
