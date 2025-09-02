Što je MACHINA (MXNA)

Dark Machine is a team-based dark mech shooter designed using the latest game and blockchain technologies. Esports and modern tokenomics synergistically join forces to create an entertainment experience where digital ownership of items that players care about the most transforms the world of competitive mech battles. Dark Machine will be the world’s first blockchain game to support decentralized tournaments. The project takes the best blend of top Japanese entertainment and combines them in an industry-first simultaneous production of BCG and Anime, with the BCG being a unique blend of Transformers and Stranger Things as an arena-shooter style game built on the industry-leading game engine Unreal Engine 5. The co-founders have 20+ years of experience working as directors/producers in top gaming studios.

MACHINA (MXNA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MACHINA (MXNA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MXNA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

MACHINA Resurs

Za dublje razumijevanje MACHINA, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MACHINA Koliko MACHINA (MXNA) vrijedi danas? Cijena MXNA uživo u USD je 0.002968 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MXNA u USD? $ 0.002968 . Provjerite Trenutačna cijena MXNA u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija MACHINA? Tržišna kapitalizacija za MXNA je $ 0.00 USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MXNA? Količina u optjecaju za MXNA je 0.00 USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MXNA? MXNA je postigao ATH cijenu od 0.03216630953794221 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MXNA? MXNA je vidio ATL cijenu od 0.002128887593718385 USD . Koliki je obujam trgovanja za MXNA? 24-satni obujam trgovanja za MXNA je $ 105.46K USD . Hoće li MXNA još narasti ove godine? MXNA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MXNA predviđanje cijene za detaljniju analizu.

