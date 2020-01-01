MVL (MVL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MVL (MVL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MVL (MVL) Informacije We build a sustainable Web3 mobility ecosystem. MVL, our native token, incentivizes users who participate in our mobility platform(TADA(Taxi), ONiON(E-Vehicle), Clutch(Wallet)) and more utility is being added to MVL within the NFT and Game ecosystem. Službena web stranica: http://mvlchain.io Bijela knjiga: https://docs.mvlchain.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xa849eaae994fb86afa73382e9bd88c2b6b18dc71 Kupi MVL odmah!

MVL (MVL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MVL (MVL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 79.02M $ 79.02M $ 79.02M Ukupna količina: $ 30.00B $ 30.00B $ 30.00B Količina u optjecaju: $ 27.20B $ 27.20B $ 27.20B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 87.15M $ 87.15M $ 87.15M Povijesni maksimum: $ 0.0142 $ 0.0142 $ 0.0142 Povijesni minimum: $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 $ 0.000161802782004 Trenutna cijena: $ 0.002905 $ 0.002905 $ 0.002905 Saznajte više o cijeni MVL (MVL)

MVL (MVL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MVL (MVL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MVL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MVL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MVL tokena, istražite MVL cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MVL Jeste li zainteresirani za dodavanje MVL (MVL) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MVL, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MVL na MEXC-u odmah!

MVL (MVL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MVL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MVL povijest cijena odmah!

MVL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MVL? Naša MVL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MVL predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!