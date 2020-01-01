Musk It (MUSKIT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Musk It (MUSKIT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Musk It (MUSKIT) Informacije Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way. Službena web stranica: https://www.muskit.io/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/9So52ugZh2BLBT3f7p61947q91uQh2DyvbfyMDeRpump Kupi MUSKIT odmah!

Musk It (MUSKIT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Musk It (MUSKIT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 409.30K $ 409.30K $ 409.30K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 409.30K $ 409.30K $ 409.30K Povijesni maksimum: $ 0.34347 $ 0.34347 $ 0.34347 Povijesni minimum: $ 0.00031016220737761 $ 0.00031016220737761 $ 0.00031016220737761 Trenutna cijena: $ 0.0004093 $ 0.0004093 $ 0.0004093 Saznajte više o cijeni Musk It (MUSKIT)

Musk It (MUSKIT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Musk It (MUSKIT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUSKIT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUSKIT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUSKIT tokena, istražite MUSKIT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MUSKIT Jeste li zainteresirani za dodavanje Musk It (MUSKIT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MUSKIT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MUSKIT na MEXC-u odmah!

Musk It (MUSKIT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MUSKIT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MUSKIT povijest cijena odmah!

MUSKIT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MUSKIT? Naša MUSKIT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MUSKIT predviđanje cijene tokena odmah!

