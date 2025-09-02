Više o MUSKIT

Musk It Logotip

Musk It Cijena(MUSKIT)

1 MUSKIT u USD cijena uživo:

$0.0003533
+5.74%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Musk It (MUSKIT)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:00:21 (UTC+8)

Musk It (MUSKIT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0002972
24-satna najniža cijena
$ 0.00045
24-satna najviša cijena

$ 0.0002972
$ 0.00045
$ 0.3322339056053262
$ 0.000364765211082845
+0.94%

+5.74%

-26.31%

-26.31%

Musk It (MUSKIT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0003533. Tijekom protekla 24 sata, MUSKITtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0002972 i najviše cijene $ 0.00045, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUSKIT je $ 0.3322339056053262, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000364765211082845.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUSKIT se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, +5.74% u posljednjih 24 sata i -26.31% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Musk It (MUSKIT)

No.2521

$ 353.30K
$ 60.52K
$ 353.30K
1.00B
1,000,000,000
1,000,000,000
100.00%

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Musk It je $ 353.30K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.52K. Količina u optjecaju MUSKIT je 1.00B, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 353.30K.

Musk It (MUSKIT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Musk It za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000019179+5.74%
30 dana$ -0.0002031-36.51%
60 dana$ -0.0004392-55.42%
90 dana$ -0.0002667-43.02%
Musk It promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MUSKIT od $ +0.000019179 (+5.74%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Musk It 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0002031 (-36.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Musk It 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MUSKIT od $ -0.0004392 (-55.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Musk It 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0002667 (-43.02%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Musk It (MUSKIT)?

Pogledajte Musk It stranicu Povijest cijena sada.

Što je Musk It (MUSKIT)

Musk It is more than just a meme coin—it's a movement. A mindset that embodies taking bold action, breaking barriers, and achieving greatness. Inspired by the revolutionary spirit of innovation and efficiency, Musk It represents the drive to do things better, challenge the status quo, and redefine success. It’s not just about what you do—it’s about how you think and act. Musk It: the coin for those who don’t let anything stand in their way.

Musk It dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Musk It ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MUSKIT dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Musk It na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Musk It učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Musk It Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Musk It (MUSKIT) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Musk It (MUSKIT) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Musk It.

Provjerite Musk It predviđanje cijene sada!

Musk It (MUSKIT) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Musk It (MUSKIT) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUSKIT opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Musk It (MUSKIT)

Tražiš kako kupiti Musk It? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Musk It na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MUSKIT u lokalnim valutama

1 Musk It(MUSKIT) u VND
9.2970895
1 Musk It(MUSKIT) u AUD
A$0.000537016
1 Musk It(MUSKIT) u GBP
0.000257909
1 Musk It(MUSKIT) u EUR
0.000300305
1 Musk It(MUSKIT) u USD
$0.0003533
1 Musk It(MUSKIT) u MYR
RM0.001490926
1 Musk It(MUSKIT) u TRY
0.014534762
1 Musk It(MUSKIT) u JPY
¥0.0519351
1 Musk It(MUSKIT) u ARS
ARS$0.486638953
1 Musk It(MUSKIT) u RUB
0.028461848
1 Musk It(MUSKIT) u INR
0.031108065
1 Musk It(MUSKIT) u IDR
Rp5.791802352
1 Musk It(MUSKIT) u KRW
0.49274751
1 Musk It(MUSKIT) u PHP
0.020184029
1 Musk It(MUSKIT) u EGP
￡E.0.017142116
1 Musk It(MUSKIT) u BRL
R$0.001918419
1 Musk It(MUSKIT) u CAD
C$0.000484021
1 Musk It(MUSKIT) u BDT
0.042936549
1 Musk It(MUSKIT) u NGN
0.541040087
1 Musk It(MUSKIT) u COP
$1.418873998
1 Musk It(MUSKIT) u ZAR
R.0.00621808
1 Musk It(MUSKIT) u UAH
0.014637219
1 Musk It(MUSKIT) u VES
Bs0.0515818
1 Musk It(MUSKIT) u CLP
$0.3419944
1 Musk It(MUSKIT) u PKR
Rs0.100252408
1 Musk It(MUSKIT) u KZT
0.190456964
1 Musk It(MUSKIT) u THB
฿0.011415123
1 Musk It(MUSKIT) u TWD
NT$0.010825112
1 Musk It(MUSKIT) u AED
د.إ0.001296611
1 Musk It(MUSKIT) u CHF
Fr0.00028264
1 Musk It(MUSKIT) u HKD
HK$0.002752207
1 Musk It(MUSKIT) u AMD
֏0.135052458
1 Musk It(MUSKIT) u MAD
.د.م0.003172634
1 Musk It(MUSKIT) u MXN
$0.006589045
1 Musk It(MUSKIT) u SAR
ريال0.001324875
1 Musk It(MUSKIT) u PLN
0.001286012
1 Musk It(MUSKIT) u RON
лв0.001529789
1 Musk It(MUSKIT) u SEK
kr0.003317487
1 Musk It(MUSKIT) u BGN
лв0.000586478
1 Musk It(MUSKIT) u HUF
Ft0.11927408
1 Musk It(MUSKIT) u CZK
0.007369838
1 Musk It(MUSKIT) u KWD
د.ك0.0001077565
1 Musk It(MUSKIT) u ILS
0.001183555
1 Musk It(MUSKIT) u AOA
Kz0.322057681
1 Musk It(MUSKIT) u BHD
.د.ب0.0001331941
1 Musk It(MUSKIT) u BMD
$0.0003533
1 Musk It(MUSKIT) u DKK
kr0.002250521
1 Musk It(MUSKIT) u HNL
L0.00925646
1 Musk It(MUSKIT) u MUR
0.01618114
1 Musk It(MUSKIT) u NAD
$0.006214547
1 Musk It(MUSKIT) u NOK
kr0.003529467
1 Musk It(MUSKIT) u NZD
$0.000597077
1 Musk It(MUSKIT) u PAB
B/.0.0003533
1 Musk It(MUSKIT) u PGK
K0.001494459
1 Musk It(MUSKIT) u QAR
ر.ق0.001286012
1 Musk It(MUSKIT) u RSD
дин.0.035372396

Musk It Resurs

Za dublje razumijevanje Musk It, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Musk It web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Musk It

Koliko Musk It (MUSKIT) vrijedi danas?
Cijena MUSKIT uživo u USD je 0.0003533 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUSKIT u USD?
Trenutačna cijena MUSKIT u USD je $ 0.0003533. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Musk It?
Tržišna kapitalizacija za MUSKIT je $ 353.30K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUSKIT?
Količina u optjecaju za MUSKIT je 1.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUSKIT?
MUSKIT je postigao ATH cijenu od 0.3322339056053262 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUSKIT?
MUSKIT je vidio ATL cijenu od 0.000364765211082845 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUSKIT?
24-satni obujam trgovanja za MUSKIT je $ 60.52K USD.
Hoće li MUSKIT još narasti ove godine?
MUSKIT mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUSKIT predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Musk It (MUSKIT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MUSKIT u USD kalkulator

Iznos

MUSKIT
MUSKIT
USD
USD

1 MUSKIT = 0.0003533 USD

Trgujte MUSKIT

MUSKITUSDT
$0.0003533
+5.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

