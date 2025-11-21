Micron Technology (MUON) Tokenomika

Micron Technology (MUON) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Micron Technology (MUON), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:47:26 (UTC+8)
USD

Micron Technology (MUON) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Micron Technology (MUON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 1.57M
$ 1.57M
Ukupna količina:
$ 7.85K
$ 7.85K
Količina u optjecaju:
$ 7.85K
$ 7.85K
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 1.57M
$ 1.57M
Povijesni maksimum:
$ 431.86
$ 431.86
Povijesni minimum:
$ 117.45321659889592
$ 117.45321659889592
Trenutna cijena:
$ 200.05
$ 200.05

Micron Technology (MUON) Informacije

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Službena web stranica:
https://app.ondo.finance/assets/muon
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x050362Ab1072Cb2Ce74d74770E22A3203Ad04ee5

Micron Technology (MUON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Micron Technology (MUON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MUON tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MUON tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MUON tokena, istražite MUON cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MUON

Jeste li zainteresirani za dodavanje Micron Technology (MUON) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MUON, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Micron Technology (MUON) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MUON pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MUON Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MUON? Naša MUON stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

