Metahorse Unity (MUNITY) Informacije Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits. Službena web stranica: https://www.metahorseunity.io/ Bijela knjiga: https://metahorseunity.io/whitepaper Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xe97f6dde78b11b58cb3e394f15ab592cb2acd290 Kupi MUNITY odmah!

Metahorse Unity (MUNITY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Metahorse Unity (MUNITY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 116.00K $ 116.00K $ 116.00K Povijesni maksimum: $ 0.283 $ 0.283 $ 0.283 Povijesni minimum: $ 0.000234844232560073 $ 0.000234844232560073 $ 0.000234844232560073 Trenutna cijena: $ 0.000232 $ 0.000232 $ 0.000232 Saznajte više o cijeni Metahorse Unity (MUNITY)

Metahorse Unity (MUNITY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Metahorse Unity (MUNITY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUNITY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUNITY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUNITY tokena, istražite MUNITY cijenu tokena uživo!

