1 MUNITY u USD cijena uživo:

$0.000233
$0.000233$0.000233
+0.43%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Metahorse Unity (MUNITY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:12:48 (UTC+8)

Metahorse Unity (MUNITY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000223
$ 0.000223$ 0.000223
24-satna najniža cijena
$ 0.000245
$ 0.000245$ 0.000245
24-satna najviša cijena

$ 0.000223
$ 0.000223$ 0.000223

$ 0.000245
$ 0.000245$ 0.000245

$ 0.25338705464577477
$ 0.25338705464577477$ 0.25338705464577477

$ 0.000234844232560073
$ 0.000234844232560073$ 0.000234844232560073

+0.43%

+0.43%

-44.40%

-44.40%

Metahorse Unity (MUNITY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000233. Tijekom protekla 24 sata, MUNITYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000223 i najviše cijene $ 0.000245, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUNITY je $ 0.25338705464577477, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000234844232560073.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUNITY se promijenio za +0.43% u posljednjih sat vremena, +0.43% u posljednjih 24 sata i -44.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Metahorse Unity (MUNITY)

No.7667

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 20.02K
$ 20.02K$ 20.02K

$ 116.50K
$ 116.50K$ 116.50K

0.00
0.00 0.00

500,000,000
500,000,000 500,000,000

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metahorse Unity je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 20.02K. Količina u optjecaju MUNITY je 0.00, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 116.50K.

Metahorse Unity (MUNITY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Metahorse Unity za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000001+0.43%
30 dana$ -0.000466-66.67%
60 dana$ -0.000566-70.84%
90 dana$ -0.000972-80.67%
Metahorse Unity promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MUNITY od $ +0.000001 (+0.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Metahorse Unity 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000466 (-66.67%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Metahorse Unity 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MUNITY od $ -0.000566 (-70.84%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Metahorse Unity 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000972 (-80.67%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Metahorse Unity (MUNITY)?

Pogledajte Metahorse Unity stranicu Povijest cijena sada.

Što je Metahorse Unity (MUNITY)

Metahorse Unity is a unique gaming experience that blends both the fee-to-play and play-to-earn models. With Metahorse Unity, you have the option to play casually with freee heroes or level up your gameplay by acquiring NFTs, allowing you to start earning and maxing your profits.

Metahorse Unity dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Metahorse Unity ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MUNITY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Metahorse Unity na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Metahorse Unity učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Metahorse Unity Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Metahorse Unity (MUNITY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Metahorse Unity (MUNITY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Metahorse Unity.

Provjerite Metahorse Unity predviđanje cijene sada!

Metahorse Unity (MUNITY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Metahorse Unity (MUNITY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUNITY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Metahorse Unity (MUNITY)

Tražiš kako kupiti Metahorse Unity? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Metahorse Unity na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MUNITY u lokalnim valutama

1 Metahorse Unity(MUNITY) u VND
6.131395
1 Metahorse Unity(MUNITY) u AUD
A$0.00035416
1 Metahorse Unity(MUNITY) u GBP
0.00017009
1 Metahorse Unity(MUNITY) u EUR
0.00019805
1 Metahorse Unity(MUNITY) u USD
$0.000233
1 Metahorse Unity(MUNITY) u MYR
RM0.00098326
1 Metahorse Unity(MUNITY) u TRY
0.00958096
1 Metahorse Unity(MUNITY) u JPY
¥0.034251
1 Metahorse Unity(MUNITY) u ARS
ARS$0.32093653
1 Metahorse Unity(MUNITY) u RUB
0.01877281
1 Metahorse Unity(MUNITY) u INR
0.02050167
1 Metahorse Unity(MUNITY) u IDR
Rp3.81967152
1 Metahorse Unity(MUNITY) u KRW
0.32451075
1 Metahorse Unity(MUNITY) u PHP
0.01330896
1 Metahorse Unity(MUNITY) u EGP
￡E.0.01130749
1 Metahorse Unity(MUNITY) u BRL
R$0.00126519
1 Metahorse Unity(MUNITY) u CAD
C$0.00031921
1 Metahorse Unity(MUNITY) u BDT
0.02831649
1 Metahorse Unity(MUNITY) u NGN
0.35681387
1 Metahorse Unity(MUNITY) u COP
$0.93574198
1 Metahorse Unity(MUNITY) u ZAR
R.0.0041008
1 Metahorse Unity(MUNITY) u UAH
0.00963921
1 Metahorse Unity(MUNITY) u VES
Bs0.034018
1 Metahorse Unity(MUNITY) u CLP
$0.22601
1 Metahorse Unity(MUNITY) u PKR
Rs0.06602288
1 Metahorse Unity(MUNITY) u KZT
0.12540293
1 Metahorse Unity(MUNITY) u THB
฿0.0075259
1 Metahorse Unity(MUNITY) u TWD
NT$0.00713446
1 Metahorse Unity(MUNITY) u AED
د.إ0.00085511
1 Metahorse Unity(MUNITY) u CHF
Fr0.0001864
1 Metahorse Unity(MUNITY) u HKD
HK$0.00181507
1 Metahorse Unity(MUNITY) u AMD
֏0.08906658
1 Metahorse Unity(MUNITY) u MAD
.د.م0.00209234
1 Metahorse Unity(MUNITY) u MXN
$0.00434312
1 Metahorse Unity(MUNITY) u SAR
ريال0.00087375
1 Metahorse Unity(MUNITY) u PLN
0.00084579
1 Metahorse Unity(MUNITY) u RON
лв0.00100889
1 Metahorse Unity(MUNITY) u SEK
kr0.00218787
1 Metahorse Unity(MUNITY) u BGN
лв0.00038678
1 Metahorse Unity(MUNITY) u HUF
Ft0.07860954
1 Metahorse Unity(MUNITY) u CZK
0.00485805
1 Metahorse Unity(MUNITY) u KWD
د.ك0.000071065
1 Metahorse Unity(MUNITY) u ILS
0.00078055
1 Metahorse Unity(MUNITY) u AOA
Kz0.21239581
1 Metahorse Unity(MUNITY) u BHD
.د.ب0.000087608
1 Metahorse Unity(MUNITY) u BMD
$0.000233
1 Metahorse Unity(MUNITY) u DKK
kr0.00148421
1 Metahorse Unity(MUNITY) u HNL
L0.00609528
1 Metahorse Unity(MUNITY) u MUR
0.0106714
1 Metahorse Unity(MUNITY) u NAD
$0.00409148
1 Metahorse Unity(MUNITY) u NOK
kr0.00232767
1 Metahorse Unity(MUNITY) u NZD
$0.00039377
1 Metahorse Unity(MUNITY) u PAB
B/.0.000233
1 Metahorse Unity(MUNITY) u PGK
K0.00098559
1 Metahorse Unity(MUNITY) u QAR
ر.ق0.00084812
1 Metahorse Unity(MUNITY) u RSD
дин.0.02331165

Metahorse Unity Resurs

Za dublje razumijevanje Metahorse Unity, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Metahorse Unity web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Metahorse Unity

Koliko Metahorse Unity (MUNITY) vrijedi danas?
Cijena MUNITY uživo u USD je 0.000233 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MUNITY u USD?
Trenutačna cijena MUNITY u USD je $ 0.000233. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Metahorse Unity?
Tržišna kapitalizacija za MUNITY je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MUNITY?
Količina u optjecaju za MUNITY je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MUNITY?
MUNITY je postigao ATH cijenu od 0.25338705464577477 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MUNITY?
MUNITY je vidio ATL cijenu od 0.000234844232560073 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MUNITY?
24-satni obujam trgovanja za MUNITY je $ 20.02K USD.
Hoće li MUNITY još narasti ove godine?
MUNITY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MUNITY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

