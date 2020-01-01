Mumu The Bull (MUMU) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mumu The Bull (MUMU), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mumu The Bull (MUMU) Informacije MUMU is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://www.mumu.ing Istraživač blokova: https://solscan.io/token/5LafQUrVco6o7KMz42eqVEJ9LW31StPyGjeeu5sKoMtA Kupi MUMU odmah!

Mumu The Bull (MUMU) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mumu The Bull (MUMU), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.07M $ 6.07M $ 6.07M Ukupna količina: $ 2.33T $ 2.33T $ 2.33T Količina u optjecaju: $ 2.28T $ 2.28T $ 2.28T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.19M $ 6.19M $ 6.19M Povijesni maksimum: $ 0.000121 $ 0.000121 $ 0.000121 Povijesni minimum: $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 $ 0.000002228291124841 Trenutna cijena: $ 0.000002658 $ 0.000002658 $ 0.000002658 Saznajte više o cijeni Mumu The Bull (MUMU)

Mumu The Bull (MUMU) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mumu The Bull (MUMU) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUMU tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUMU tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUMU tokena, istražite MUMU cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MUMU Jeste li zainteresirani za dodavanje Mumu The Bull (MUMU) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MUMU, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MUMU na MEXC-u odmah!

Mumu The Bull (MUMU) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MUMU pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MUMU povijest cijena odmah!

MUMU Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MUMU? Naša MUMU stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MUMU predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!