Multichain (MULTI) Informacije Multichain is a Cross-Chain Router Protocol (CRP), an infrastructure developed for the seamless flow of on-chain assets’ interoperability. It aims to become the ultimate router of Web3. Službena web stranica: https://multichain.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x65ef703f5594d2573eb71aaf55bc0cb548492df4 Kupi MULTI odmah!

Multichain (MULTI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Multichain (MULTI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.51M $ 1.51M $ 1.51M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 14.54M $ 14.54M $ 14.54M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.40M $ 10.40M $ 10.40M Povijesni maksimum: $ 25.05 $ 25.05 $ 25.05 Povijesni minimum: $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 $ 0.040700675011833484 Trenutna cijena: $ 0.10398 $ 0.10398 $ 0.10398 Saznajte više o cijeni Multichain (MULTI)

Multichain (MULTI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Multichain (MULTI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MULTI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MULTI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MULTI tokena, istražite MULTI cijenu tokena uživo!

Multichain (MULTI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MULTI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MULTI povijest cijena odmah!

MULTI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MULTI? Naša MULTI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MULTI predviđanje cijene tokena odmah!

