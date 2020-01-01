Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Informacije Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles. Službena web stranica: https://mudol2.com/ Bijela knjiga: https://docs.heroblaze3kd.io/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc Kupi MUDOL2 odmah!

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 12.33K $ 12.33K $ 12.33K Ukupna količina: $ 331.27M $ 331.27M $ 331.27M Količina u optjecaju: $ 21.75M $ 21.75M $ 21.75M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 187.83K $ 187.83K $ 187.83K Povijesni maksimum: $ 0.645 $ 0.645 $ 0.645 Povijesni minimum: $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 $ 0.00090109309026035 Trenutna cijena: $ 0.000567 $ 0.000567 $ 0.000567 Saznajte više o cijeni Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUDOL2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUDOL2 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUDOL2 tokena, istražite MUDOL2 cijenu tokena uživo!

