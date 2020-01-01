Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Informacije

Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.

Službena web stranica:
https://mudol2.com/
Bijela knjiga:
https://docs.heroblaze3kd.io/
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0x5e7f472B9481C80101b22D0bA4ef4253Aa61daBc

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Hero Blaze 3Kd (MUDOL2), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 12.33K
$ 12.33K$ 12.33K
Ukupna količina:
$ 331.27M
$ 331.27M$ 331.27M
Količina u optjecaju:
$ 21.75M
$ 21.75M$ 21.75M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 187.83K
$ 187.83K$ 187.83K
Povijesni maksimum:
$ 0.645
$ 0.645$ 0.645
Povijesni minimum:
$ 0.00090109309026035
$ 0.00090109309026035$ 0.00090109309026035
Trenutna cijena:
$ 0.000567
$ 0.000567$ 0.000567

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MUDOL2 tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MUDOL2 tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MUDOL2 tokena, istražite MUDOL2 cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MUDOL2

Jeste li zainteresirani za dodavanje Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MUDOL2, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MUDOL2 pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MUDOL2 Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MUDOL2? Naša MUDOL2 stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.