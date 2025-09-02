Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.000559
$ 0.000559$ 0.000559
24-satna najniža cijena
$ 0.000584
$ 0.000584$ 0.000584
24-satna najviša cijena
$ 0.000559
$ 0.000559$ 0.000559
$ 0.000584
$ 0.000584$ 0.000584
$ 0.4799203890002215
$ 0.4799203890002215$ 0.4799203890002215
$ 0.00090109309026035
$ 0.00090109309026035$ 0.00090109309026035
-0.70%
0.00%
-2.89%
-2.89%
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000573. Tijekom protekla 24 sata, MUDOL2trgovalo je između najniže cijene $ 0.000559 i najviše cijene $ 0.000584, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MUDOL2 je $ 0.4799203890002215, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00090109309026035.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MUDOL2 se promijenio za -0.70% u posljednjih sat vremena, 0.00% u posljednjih 24 sata i -2.89% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)
No.2985
$ 12.46K
$ 12.46K$ 12.46K
$ 51.31K
$ 51.31K$ 51.31K
$ 189.82K
$ 189.82K$ 189.82K
21.75M
21.75M 21.75M
331,266,162.48
331,266,162.48 331,266,162.48
BSC
Trenutačna tržišna kapitalizacija Hero Blaze 3Kd je $ 12.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 51.31K. Količina u optjecaju MUDOL2 je 21.75M, s ukupnom količinom od 331266162.48. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 189.82K.
Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Hero Blaze 3Kd za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ 0
0.00%
30 dana
$ -0.000045
-7.29%
60 dana
$ -0.001189
-67.49%
90 dana
$ -0.002124
-78.76%
Hero Blaze 3Kd promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MUDOL2 od $ 0 (0.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Hero Blaze 3Kd 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000045 (-7.29%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Hero Blaze 3Kd 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MUDOL2 od $ -0.001189 (-67.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Hero Blaze 3Kd 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.002124 (-78.76%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)?
Hero Blaze: Three Kindoms is a BNB Chain based casual RPG mobile game integrated with P2E. Enjoy the story of the Three Kingdoms, Play casually through easy controls, enjoy fast growth and action-packed battles.
Hero Blaze 3Kd dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Hero Blaze 3Kd ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MUDOL2 dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Hero Blaze 3Kd na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Hero Blaze 3Kd učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Hero Blaze 3Kd Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Hero Blaze 3Kd.
Razumijevanje tokenomike Hero Blaze 3Kd (MUDOL2) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MUDOL2 opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Hero Blaze 3Kd (MUDOL2)
Tražiš kako kupiti Hero Blaze 3Kd? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Hero Blaze 3Kd na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.