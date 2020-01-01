Mubarakah (MUBARAKAH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Mubarakah (MUBARAKAH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Mubarakah (MUBARAKAH) Informacije Narrative of Women's Blessings for Eid in the Middle East Službena web stranica: https://dexscreener.com/bsc/0xacb622435b634e75b61473be6f839c46e36bd754 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x3199A64Bc8aaBDFd9A3937a346CC59c3d81D8a9a

Mubarakah (MUBARAKAH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Mubarakah (MUBARAKAH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.17M Ukupna količina: $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 1.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.17M Povijesni maksimum: $ 0.03859 Povijesni minimum: $ 0.00007767077731412 Trenutna cijena: $ 0.0011683

Mubarakah (MUBARAKAH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Mubarakah (MUBARAKAH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MUBARAKAH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MUBARAKAH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MUBARAKAH tokena, istražite MUBARAKAH cijenu tokena uživo!

Mubarakah (MUBARAKAH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MUBARAKAH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MUBARAKAH povijest cijena odmah!

