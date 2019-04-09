MultiVAC (MTV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MultiVAC (MTV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MultiVAC (MTV) Informacije MultiVAC is High-Throughput Flexible Blockchain Platform based on Trusted Sharding Computation. It’s a next-generation public blockchain platform built for integration with large-scale decentralized applications (dApps). MultiVAC is developing the world’s first fast, efficient, and fully sharded blockchain with sharding for not only computation but also transmission and storage, maximizing throughput while maintaining decentralization and without sacrificing security. MultiVAC pioneers flexibility for DApps to trade off freely on the impossible CAP triangle between decentralization, performance and security, supporting large-scale decentralized commercial applications for complex and diverse business requirements. Službena web stranica: https://www.mtv.ac/ Bijela knjiga: https://www.mtv.ac/assets/file/MultiVAC_Tech_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://e.mtv.ac Kupi MTV odmah!

MultiVAC (MTV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MultiVAC (MTV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.74M $ 1.74M $ 1.74M Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 3.59B $ 3.59B $ 3.59B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.85M $ 4.85M $ 4.85M Povijesni maksimum: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 Povijesni minimum: $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 $ 0.000147627103478 Trenutna cijena: $ 0.0004848 $ 0.0004848 $ 0.0004848 Saznajte više o cijeni MultiVAC (MTV)

MultiVAC (MTV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MultiVAC (MTV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTV tokena, istražite MTV cijenu tokena uživo!

