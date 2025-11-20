Metti Token Cijena danas

Trenutačna cijena Metti Token (MTT) danas je $ 33.57, s promjenom od 1.23% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MTT u USD je $ 33.57 po MTT.

Metti Token trenutačno je na #3722 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 MTT. Tijekom posljednja 24 sata, MTT trgovao je između $ 33.55 (niska) i $ 34.99 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 159.13148291639322, dok je rekordna najniža cijena bila $ 3.009680156954041.

U kratkoročnim performansama, MTT se kretao +0.02% u posljednjem satu i +6.26% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 358.71K.

Informacije o tržištu Metti Token (MTT)

Poredak No.3722 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 358.71K$ 358.71K $ 358.71K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 167.85M$ 167.85M $ 167.85M Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 5,000,000 5,000,000 5,000,000 Ukupna količina 4,998,730 4,998,730 4,998,730 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Metti Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 358.71K. Količina u optjecaju MTT je 0.00, s ukupnom količinom od 4998730. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 167.85M.