Meta Plus Token (MTS) Informacije Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company. Službena web stranica: https://metaplustoken.com/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view Istraživač blokova: https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3 Kupi MTS odmah!

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meta Plus Token (MTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 332.50K $ 332.50K $ 332.50K Povijesni maksimum: $ 0.05321 $ 0.05321 $ 0.05321 Povijesni minimum: $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 $ 0.001300992190346671 Trenutna cijena: $ 0.00133 $ 0.00133 $ 0.00133 Saznajte više o cijeni Meta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Meta Plus Token (MTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTS tokena, istražite MTS cijenu tokena uživo!

