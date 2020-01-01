Meta Plus Token (MTS) Tokenomika

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Meta Plus Token (MTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
USD

Meta Plus Token (MTS) Informacije

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Službena web stranica:
https://metaplustoken.com/
Bijela knjiga:
https://drive.google.com/file/d/1BJti8ZXUYQKtQkj357ImdIO8Tm1cTZTb/view
Istraživač blokova:
https://polygonscan.com/token/0x58d70ef99a1d22e1a8f8f0e8f27c1babcf8464f3

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meta Plus Token (MTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
Ukupna količina:
$ 250.00M
$ 250.00M$ 250.00M
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 332.50K
$ 332.50K$ 332.50K
Povijesni maksimum:
$ 0.05321
$ 0.05321$ 0.05321
Povijesni minimum:
$ 0.001300992190346671
$ 0.001300992190346671$ 0.001300992190346671
Trenutna cijena:
$ 0.00133
$ 0.00133$ 0.00133

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Meta Plus Token (MTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MTS tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MTS tokena, istražite MTS cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MTS

Jeste li zainteresirani za dodavanje Meta Plus Token (MTS) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MTS, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

Meta Plus Token (MTS) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MTS pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MTS Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MTS? Naša MTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta.

Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima
Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima
Najveća likvidnost u cijeloj industriji
Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7
100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva
Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT
mc_how_why_title
Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.