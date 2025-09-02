Više o MTS

Meta Plus Token Logotip

Meta Plus Token Cijena(MTS)

1 MTS u USD cijena uživo:

$0.001393
$0.001393
-5.43%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Meta Plus Token (MTS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:51 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.001372
$ 0.001372
24-satna najniža cijena
$ 0.001537
$ 0.001537
24-satna najviša cijena

$ 0.001372
$ 0.001372

$ 0.001537
$ 0.001537

$ 0.05191934272977813
$ 0.05191934272977813

$ 0.001300992190346671
$ 0.001300992190346671

-1.97%

-5.43%

-0.50%

-0.50%

Meta Plus Token (MTS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001398. Tijekom protekla 24 sata, MTStrgovalo je između najniže cijene $ 0.001372 i najviše cijene $ 0.001537, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTS je $ 0.05191934272977813, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001300992190346671.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTS se promijenio za -1.97% u posljednjih sat vremena, -5.43% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meta Plus Token (MTS)

No.4398

$ 0.00
$ 0.00

$ 39.38K
$ 39.38K

$ 349.50K
$ 349.50K

0.00
0.00

250,000,000
250,000,000

250,000,000
250,000,000

0.00%

MATIC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meta Plus Token je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 39.38K. Količina u optjecaju MTS je 0.00, s ukupnom količinom od 250000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 349.50K.

Meta Plus Token (MTS) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Meta Plus Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00007998-5.43%
30 dana$ -0.000242-14.76%
60 dana$ -0.000189-11.91%
90 dana$ -0.000661-32.11%
Meta Plus Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MTS od $ -0.00007998 (-5.43%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Meta Plus Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000242 (-14.76%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Meta Plus Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MTS od $ -0.000189 (-11.91%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Meta Plus Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000661 (-32.11%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Meta Plus Token (MTS)?

Pogledajte Meta Plus Token stranicu Povijest cijena sada.

Što je Meta Plus Token (MTS)

Meta Plus Token (MTS) is based on the connection between cryptocurrencies, real estate investments, and various real-world applications, aiming to become a global payment method. Its assets are specifically backed by real estate holdings owned by the company.

Meta Plus Token dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Meta Plus Token ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MTS dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Meta Plus Token na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Meta Plus Token učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Meta Plus Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meta Plus Token (MTS) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meta Plus Token (MTS) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meta Plus Token.

Provjerite Meta Plus Token predviđanje cijene sada!

Meta Plus Token (MTS) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meta Plus Token (MTS) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTS opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Meta Plus Token (MTS)

Tražiš kako kupiti Meta Plus Token? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Meta Plus Token na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MTS u lokalnim valutama

Meta Plus Token Resurs

Za dublje razumijevanje Meta Plus Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Meta Plus Token web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meta Plus Token

Koliko Meta Plus Token (MTS) vrijedi danas?
Cijena MTS uživo u USD je 0.001398 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MTS u USD?
Trenutačna cijena MTS u USD je $ 0.001398. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meta Plus Token?
Tržišna kapitalizacija za MTS je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MTS?
Količina u optjecaju za MTS je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MTS?
MTS je postigao ATH cijenu od 0.05191934272977813 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MTS?
MTS je vidio ATL cijenu od 0.001300992190346671 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MTS?
24-satni obujam trgovanja za MTS je $ 39.38K USD.
Hoće li MTS još narasti ove godine?
MTS mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MTS predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 08:59:51 (UTC+8)

Meta Plus Token (MTS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

$0.001393
