Meter Governance (MTRG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Meter Governance (MTRG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

Meter Governance (MTRG) Informacije Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains Službena web stranica: https://www.meter.io/ Bijela knjiga: https://docs.meter.io/#introduction Istraživač blokova: https://scan.meter.io/ Kupi MTRG odmah!

Meter Governance (MTRG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Meter Governance (MTRG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 3.49M $ 3.49M $ 3.49M Ukupna količina: $ 48.89M $ 48.89M $ 48.89M Količina u optjecaju: $ 32.28M $ 32.28M $ 32.28M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 5.29M $ 5.29M $ 5.29M Povijesni maksimum: $ 13.289 $ 13.289 $ 13.289 Povijesni minimum: $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 $ 0.06497699475111687 Trenutna cijena: $ 0.10815 $ 0.10815 $ 0.10815 Saznajte više o cijeni Meter Governance (MTRG)

Meter Governance (MTRG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Meter Governance (MTRG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MTRG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MTRG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MTRG tokena, istražite MTRG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MTRG

Meter Governance (MTRG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MTRG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MTRG povijest cijena odmah!

MTRG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MTRG? Naša MTRG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MTRG predviđanje cijene tokena odmah!

