Meter Governance (MTRG) Informacije o cijeni (USD)
Meter Governance (MTRG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11295. Tijekom protekla 24 sata, MTRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10601 i najviše cijene $ 0.115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTRG je $ 33.5469599, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06497699475111687.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTRG se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Trenutačna tržišna kapitalizacija Meter Governance je $ 3.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.11K. Količina u optjecaju MTRG je 32.28M, s ukupnom količinom od 48890067. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52M.
Meter Governance (MTRG) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Meter Governance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0005172
+0.46%
30 dana
$ +0.03105
+37.91%
60 dana
$ +0.02547
+29.11%
90 dana
$ -0.01139
-9.17%
Meter Governance promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MTRG od $ +0.0005172 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Meter Governance 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03105 (+37.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Meter Governance 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MTRG od $ +0.02547 (+29.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Meter Governance 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01139 (-9.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Meter Governance (MTRG)?
Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin.
Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions.
Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets.
Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains
Meter Governance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Meter Governance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MTRG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Meter Governance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Meter Governance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Meter Governance Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Meter Governance (MTRG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meter Governance (MTRG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meter Governance.
Razumijevanje tokenomike Meter Governance (MTRG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTRG opsežnoj tokenomici tokena odmah!
