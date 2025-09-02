Više o MTRG

Meter Governance

Meter Governance Cijena(MTRG)

1 MTRG u USD cijena uživo:

$0.11295
$0.11295$0.11295
+0.46%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Meter Governance (MTRG)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:09:47 (UTC+8)

Meter Governance (MTRG) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.10601
$ 0.10601$ 0.10601
24-satna najniža cijena
$ 0.115
$ 0.115$ 0.115
24-satna najviša cijena

$ 0.10601
$ 0.10601$ 0.10601

$ 0.115
$ 0.115$ 0.115

$ 33.5469599
$ 33.5469599$ 33.5469599

$ 0.06497699475111687
$ 0.06497699475111687$ 0.06497699475111687

+0.27%

+0.46%

-0.50%

-0.50%

Meter Governance (MTRG) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.11295. Tijekom protekla 24 sata, MTRGtrgovalo je između najniže cijene $ 0.10601 i najviše cijene $ 0.115, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MTRG je $ 33.5469599, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.06497699475111687.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MTRG se promijenio za +0.27% u posljednjih sat vremena, +0.46% u posljednjih 24 sata i -0.50% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Meter Governance (MTRG)

No.1576

$ 3.65M
$ 3.65M$ 3.65M

$ 55.11K
$ 55.11K$ 55.11K

$ 5.52M
$ 5.52M$ 5.52M

32.28M
32.28M 32.28M

48,890,067
48,890,067 48,890,067

2020-07-15 00:00:00

$ 0.5
$ 0.5$ 0.5

MTRG

Trenutačna tržišna kapitalizacija Meter Governance je $ 3.65M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.11K. Količina u optjecaju MTRG je 32.28M, s ukupnom količinom od 48890067. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.52M.

Meter Governance (MTRG) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Meter Governance za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0005172+0.46%
30 dana$ +0.03105+37.91%
60 dana$ +0.02547+29.11%
90 dana$ -0.01139-9.17%
Meter Governance promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MTRG od $ +0.0005172 (+0.46%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Meter Governance 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03105 (+37.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Meter Governance 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MTRG od $ +0.02547 (+29.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Meter Governance 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.01139 (-9.17%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Meter Governance (MTRG)?

Pogledajte Meter Governance stranicu Povijest cijena sada.

Što je Meter Governance (MTRG)

Meter is a DeFi infrastructure with a Built-in PoW based low volatility coin. Meter uses Proof of Work to create the MTR low volatility coin, making it as decentralized as Bitcoin. It uses HotStuff based PoS consensus to manage the ledger; Meter governance token, MTRG is the staking token for system governence, staking and validating transactions. Meter also functions as a Layer 2 sidechain for other public blockchains to allow value interaction among different crypto assets. Meter brings the following 3 things for a future DeFi infrastructure: 1. Complete Bitcoin’s original vision and create a metastable sound money independent of the fiat system. 2. Address performance issues that current chains are facing with a Hybrid PoW/PoS + HotStuff consensus that is backward compatible with EVM. 3. Interconnect with other public chains like ETH and run as a side chain for other public chains

Meter Governance dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Meter Governance ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MTRG dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Meter Governance na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Meter Governance učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Meter Governance Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Meter Governance (MTRG) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Meter Governance (MTRG) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Meter Governance.

Provjerite Meter Governance predviđanje cijene sada!

Meter Governance (MTRG) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Meter Governance (MTRG) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MTRG opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Meter Governance (MTRG)

Tražiš kako kupiti Meter Governance? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Meter Governance na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MTRG u lokalnim valutama

Meter Governance Resurs

Za dublje razumijevanje Meter Governance, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Meter Governance web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Meter Governance

Koliko Meter Governance (MTRG) vrijedi danas?
Cijena MTRG uživo u USD je 0.11295 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MTRG u USD?
Trenutačna cijena MTRG u USD je $ 0.11295. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Meter Governance?
Tržišna kapitalizacija za MTRG je $ 3.65M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MTRG?
Količina u optjecaju za MTRG je 32.28M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MTRG?
MTRG je postigao ATH cijenu od 33.5469599 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MTRG?
MTRG je vidio ATL cijenu od 0.06497699475111687 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MTRG?
24-satni obujam trgovanja za MTRG je $ 55.11K USD.
Hoće li MTRG još narasti ove godine?
MTRG mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MTRG predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:09:47 (UTC+8)

Meter Governance (MTRG) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

