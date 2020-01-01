Misbloc (MSB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Misbloc (MSB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Misbloc (MSB) Informacije MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres. Službena web stranica: http://misblock.io/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x84c722e6f1363e8d5c6db3ea600bef9a006da824 Kupi MSB odmah!

Misbloc (MSB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Misbloc (MSB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 378.24K $ 378.24K $ 378.24K Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 199.02M $ 199.02M $ 199.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 570.15K $ 570.15K $ 570.15K Povijesni maksimum: $ 0.5397 $ 0.5397 $ 0.5397 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.0019005 $ 0.0019005 $ 0.0019005 Saznajte više o cijeni Misbloc (MSB)

Misbloc (MSB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Misbloc (MSB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MSB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MSB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MSB tokena, istražite MSB cijenu tokena uživo!

