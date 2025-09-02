Što je Misbloc (MSB)

MISBLOC (Medical Information Service with Blockchain) is a medical service ecosystem, which is based on blockchain technology. In short, MISBLOC offers a sustainable medical service ecosystem, by utilizing selected medication information in a combination with a blockchain technology in the MyData era, which is the era of big data of individual lifelog, that connects telecommunication-medical-financial spheres.

Misbloc dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Misbloc ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.



Osim toga, možeš:

- Provjeriti MSB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.

- Čitaj recenzije i analitiku o Misbloc na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Misbloc učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Misbloc Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Misbloc (MSB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Misbloc (MSB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Misbloc.

Provjerite Misbloc predviđanje cijene sada!

Misbloc (MSB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Misbloc (MSB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MSB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Misbloc (MSB)

Tražiš kako kupiti Misbloc? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Misbloc na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MSB u lokalnim valutama

Isprobajte pretvarač

Misbloc Resurs

Za dublje razumijevanje Misbloc, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Misbloc Koliko Misbloc (MSB) vrijedi danas? Cijena MSB uživo u USD je 0.0019543 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena MSB u USD? $ 0.0019543 . Provjerite Trenutačna cijena MSB u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Misbloc? Tržišna kapitalizacija za MSB je $ 388.94K USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za MSB? Količina u optjecaju za MSB je 199.02M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MSB? MSB je postigao ATH cijenu od 5.21040468 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MSB? MSB je vidio ATL cijenu od 0 USD . Koliki je obujam trgovanja za MSB? 24-satni obujam trgovanja za MSB je $ 54.88K USD . Hoće li MSB još narasti ove godine? MSB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MSB predviđanje cijene za detaljniju analizu.

