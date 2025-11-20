Project Merlin Cijena danas

Trenutačna cijena Project Merlin (MRLN) danas je $ 0.000635, s promjenom od 43.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MRLN u USD je $ 0.000635 po MRLN.

Project Merlin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- MRLN. Tijekom posljednja 24 sata, MRLN trgovao je između $ 0.000604 (niska) i $ 0.001157 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, MRLN se kretao -0.32% u posljednjem satu i -88.04% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 54.50K.

Informacije o tržištu Project Merlin (MRLN)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 54.50K$ 54.50K $ 54.50K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 508.00K$ 508.00K $ 508.00K Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 800,000,000 800,000,000 800,000,000 Javni blockchain ARB

Trenutačna tržišna kapitalizacija Project Merlin je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.50K. Količina u optjecaju MRLN je --, s ukupnom količinom od 800000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 508.00K.