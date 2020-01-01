Movement (MOVE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Movement (MOVE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Movement (MOVE) Informacije Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems. Službena web stranica: https://www.movementnetwork.xyz Bijela knjiga: https://docs.movementnetwork.xyz/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x3073f7aAA4DB83f95e9FFf17424F71D4751a3073 Kupi MOVE odmah!

Movement (MOVE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Movement (MOVE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 314.82M Ukupna količina: $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 2.70B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.17B Povijesni maksimum: $ 1.5 Povijesni minimum: $ 0.11177369840193155 Trenutna cijena: $ 0.1166 Saznajte više o cijeni Movement (MOVE)

Movement (MOVE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Movement (MOVE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOVE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOVE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOVE tokena, istražite MOVE cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOVE Jeste li zainteresirani za dodavanje Movement (MOVE) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOVE, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MOVE na MEXC-u odmah!

Movement (MOVE) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOVE pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOVE povijest cijena odmah!

MOVE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOVE? Naša MOVE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOVE predviđanje cijene tokena odmah!

