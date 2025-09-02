Više o MOVE

Movement Logotip

Movement Cijena(MOVE)

1 MOVE u USD cijena uživo:

$0.1163
$0.1163$0.1163
-1.44%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Movement (MOVE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:49:09 (UTC+8)

Movement (MOVE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.1137
$ 0.1137$ 0.1137
24-satna najniža cijena
$ 0.1222
$ 0.1222$ 0.1222
24-satna najviša cijena

$ 0.1137
$ 0.1137$ 0.1137

$ 0.1222
$ 0.1222$ 0.1222

$ 1.448985144751115
$ 1.448985144751115$ 1.448985144751115

$ 0.11177369840193155
$ 0.11177369840193155$ 0.11177369840193155

+1.66%

-1.44%

-2.44%

-2.44%

Movement (MOVE) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.1163. Tijekom protekla 24 sata, MOVEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.1137 i najviše cijene $ 0.1222, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOVE je $ 1.448985144751115, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.11177369840193155.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOVE se promijenio za +1.66% u posljednjih sat vremena, -1.44% u posljednjih 24 sata i -2.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Movement (MOVE)

No.153

$ 314.01M
$ 314.01M$ 314.01M

$ 909.36K
$ 909.36K$ 909.36K

$ 1.16B
$ 1.16B$ 1.16B

2.70B
2.70B 2.70B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

27.00%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Movement je $ 314.01M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 909.36K. Količina u optjecaju MOVE je 2.70B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.16B.

Movement (MOVE) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Movement za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.001699-1.44%
30 dana$ -0.009-7.19%
60 dana$ -0.0516-30.74%
90 dana$ -0.0348-23.04%
Movement promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOVE od $ -0.001699 (-1.44%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Movement 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.009 (-7.19%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Movement 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOVE od $ -0.0516 (-30.74%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Movement 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0348 (-23.04%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Movement (MOVE)?

Pogledajte Movement stranicu Povijest cijena sada.

Što je Movement (MOVE)

Movement Network is an ecosystem of Modular Move-Based Blockchains that enables developers to build secure, performant, and interoperable blockchain applications, bridging the gap between Move and EVM ecosystems.

Movement dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Movement ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOVE dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Movement na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Movement učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Movement Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Movement (MOVE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Movement (MOVE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Movement.

Provjerite Movement predviđanje cijene sada!

Movement (MOVE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Movement (MOVE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOVE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Movement (MOVE)

Tražiš kako kupiti Movement? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Movement na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOVE u lokalnim valutama

1 Movement(MOVE) u VND
3,060.4345
1 Movement(MOVE) u AUD
A$0.176776
1 Movement(MOVE) u GBP
0.084899
1 Movement(MOVE) u EUR
0.098855
1 Movement(MOVE) u USD
$0.1163
1 Movement(MOVE) u MYR
RM0.490786
1 Movement(MOVE) u TRY
4.784582
1 Movement(MOVE) u JPY
¥17.0961
1 Movement(MOVE) u ARS
ARS$160.192783
1 Movement(MOVE) u RUB
9.370291
1 Movement(MOVE) u INR
10.2344
1 Movement(MOVE) u IDR
Rp1,906.557072
1 Movement(MOVE) u KRW
162.20361
1 Movement(MOVE) u PHP
6.643056
1 Movement(MOVE) u EGP
￡E.5.642876
1 Movement(MOVE) u BRL
R$0.631509
1 Movement(MOVE) u CAD
C$0.159331
1 Movement(MOVE) u BDT
14.133939
1 Movement(MOVE) u NGN
178.100657
1 Movement(MOVE) u COP
$467.067778
1 Movement(MOVE) u ZAR
R.2.049206
1 Movement(MOVE) u UAH
4.811331
1 Movement(MOVE) u VES
Bs16.9798
1 Movement(MOVE) u CLP
$112.811
1 Movement(MOVE) u PKR
Rs32.954768
1 Movement(MOVE) u KZT
62.593823
1 Movement(MOVE) u THB
฿3.757653
1 Movement(MOVE) u TWD
NT$3.562269
1 Movement(MOVE) u AED
د.إ0.426821
1 Movement(MOVE) u CHF
Fr0.09304
1 Movement(MOVE) u HKD
HK$0.905977
1 Movement(MOVE) u AMD
֏44.456838
1 Movement(MOVE) u MAD
.د.م1.044374
1 Movement(MOVE) u MXN
$2.168995
1 Movement(MOVE) u SAR
ريال0.436125
1 Movement(MOVE) u PLN
0.422169
1 Movement(MOVE) u RON
лв0.503579
1 Movement(MOVE) u SEK
kr1.092057
1 Movement(MOVE) u BGN
лв0.194221
1 Movement(MOVE) u HUF
Ft39.223338
1 Movement(MOVE) u CZK
2.423692
1 Movement(MOVE) u KWD
د.ك0.0354715
1 Movement(MOVE) u ILS
0.389605
1 Movement(MOVE) u AOA
Kz106.015591
1 Movement(MOVE) u BHD
.د.ب0.0438451
1 Movement(MOVE) u BMD
$0.1163
1 Movement(MOVE) u DKK
kr0.740831
1 Movement(MOVE) u HNL
L3.042408
1 Movement(MOVE) u MUR
5.32654
1 Movement(MOVE) u NAD
$2.042228
1 Movement(MOVE) u NOK
kr1.161837
1 Movement(MOVE) u NZD
$0.196547
1 Movement(MOVE) u PAB
B/.0.1163
1 Movement(MOVE) u PGK
K0.491949
1 Movement(MOVE) u QAR
ر.ق0.423332
1 Movement(MOVE) u RSD
дин.11.632326

Movement Resurs

Za dublje razumijevanje Movement, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Movement web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Movement

Koliko Movement (MOVE) vrijedi danas?
Cijena MOVE uživo u USD je 0.1163 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOVE u USD?
Trenutačna cijena MOVE u USD je $ 0.1163. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Movement?
Tržišna kapitalizacija za MOVE je $ 314.01M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOVE?
Količina u optjecaju za MOVE je 2.70B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOVE?
MOVE je postigao ATH cijenu od 1.448985144751115 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOVE?
MOVE je vidio ATL cijenu od 0.11177369840193155 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOVE?
24-satni obujam trgovanja za MOVE je $ 909.36K USD.
Hoće li MOVE još narasti ove godine?
MOVE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOVE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
