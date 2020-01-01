Morra Games (MORRA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Morra Games (MORRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Morra Games (MORRA) Informacije $MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture. Službena web stranica: https://morragames.com Bijela knjiga: https://docs.morragames.com Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xd9ADfB67381D392C6e9671F64cDD9014BFcD74F2 Kupi MORRA odmah!

Morra Games (MORRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Morra Games (MORRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 695.51K $ 695.51K $ 695.51K Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: $ 414.24M $ 414.24M $ 414.24M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 839.50K $ 839.50K $ 839.50K Povijesni maksimum: $ 0.039 $ 0.039 $ 0.039 Povijesni minimum: $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 $ 0.000178049391179794 Trenutna cijena: $ 0.001679 $ 0.001679 $ 0.001679 Saznajte više o cijeni Morra Games (MORRA)

Morra Games (MORRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Morra Games (MORRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MORRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MORRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MORRA tokena, istražite MORRA cijenu tokena uživo!

