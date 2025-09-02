Morra Games (MORRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001715. Tijekom protekla 24 sata, MORRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001652 i najviše cijene $ 0.001767, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORRA je $ 0.03978371917878591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000178049391179794.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORRA se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Morra Games (MORRA)
No.2280
$ 701.84K
$ 1.21K
$ 857.50K
409.24M
500,000,000
500,000,000
81.84%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Morra Games je $ 701.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.21K. Količina u optjecaju MORRA je 409.24M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 857.50K.
Morra Games (MORRA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Morra Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.00003987
+2.38%
30 dana
$ +0.000196
+12.90%
60 dana
$ +0.00015
+9.58%
90 dana
$ +0.000104
+6.45%
Morra Games promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MORRA od $ +0.00003987 (+2.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Morra Games 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000196 (+12.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Morra Games 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MORRA od $ +0.00015 (+9.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Morra Games 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000104 (+6.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Morra Games (MORRA)?
$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.
Morra Games Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Morra Games (MORRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Morra Games (MORRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Morra Games.
Razumijevanje tokenomike Morra Games (MORRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MORRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
