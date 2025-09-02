Više o MORRA

Morra Games Logotip

Morra Games Cijena(MORRA)

1 MORRA u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena Morra Games (MORRA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:12:04 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+0.29%

+2.38%

-3.22%

-3.22%

Morra Games (MORRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.001715. Tijekom protekla 24 sata, MORRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.001652 i najviše cijene $ 0.001767, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORRA je $ 0.03978371917878591, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000178049391179794.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORRA se promijenio za +0.29% u posljednjih sat vremena, +2.38% u posljednjih 24 sata i -3.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Morra Games (MORRA)

No.2280

81.84%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Morra Games je $ 701.84K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.21K. Količina u optjecaju MORRA je 409.24M, s ukupnom količinom od 500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 857.50K.

Morra Games (MORRA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Morra Games za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00003987+2.38%
30 dana$ +0.000196+12.90%
60 dana$ +0.00015+9.58%
90 dana$ +0.000104+6.45%
Morra Games promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MORRA od $ +0.00003987 (+2.38%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Morra Games 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000196 (+12.90%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Morra Games 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MORRA od $ +0.00015 (+9.58%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Morra Games 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.000104 (+6.45%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Morra Games (MORRA)?

Pogledajte Morra Games stranicu Povijest cijena sada.

Što je Morra Games (MORRA)

$MORRA is the native token of the Morra Games platform, designed to serve as the foundational currency for all interactions within the ecosystem. It facilitates governance, incentivizes player engagement, and fuels in-game economies, all while giving token holders direct participation in shaping the future of the platform. This decentralized approach makes $MORRA a key component of the growing trend toward community-controlled gaming and DAO (Decentralized Autonomous Organization) culture.

Morra Games dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Morra Games ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MORRA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Morra Games na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Morra Games učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Morra Games Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Morra Games (MORRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Morra Games (MORRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Morra Games.

Provjerite Morra Games predviđanje cijene sada!

Morra Games (MORRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Morra Games (MORRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MORRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Morra Games (MORRA)

Tražiš kako kupiti Morra Games? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Morra Games na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MORRA u lokalnim valutama

Morra Games Resurs

Za dublje razumijevanje Morra Games, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Morra Games web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Morra Games

Koliko Morra Games (MORRA) vrijedi danas?
Cijena MORRA uživo u USD je 0.001715 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MORRA u USD?
Trenutačna cijena MORRA u USD je $ 0.001715. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Morra Games?
Tržišna kapitalizacija za MORRA je $ 701.84K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MORRA?
Količina u optjecaju za MORRA je 409.24M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MORRA?
MORRA je postigao ATH cijenu od 0.03978371917878591 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MORRA?
MORRA je vidio ATL cijenu od 0.000178049391179794 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MORRA?
24-satni obujam trgovanja za MORRA je $ 1.21K USD.
Hoće li MORRA još narasti ove godine?
MORRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MORRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:12:04 (UTC+8)

Morra Games (MORRA) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

