MORPHO (MORPHO) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MORPHO (MORPHO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations. Službena web stranica: https://morpho.org/ Bijela knjiga: https://docs.morpho.org/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x58D97B57BB95320F9a05dC918Aef65434969c2B2

MORPHO (MORPHO) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MORPHO (MORPHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 695.60M $ 695.60M $ 695.60M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 331.00M $ 331.00M $ 331.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Povijesni maksimum: $ 4.1887 $ 4.1887 $ 4.1887 Povijesni minimum: $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 $ 0.7098719962197908 Trenutna cijena: $ 2.1015 $ 2.1015 $ 2.1015 Saznajte više o cijeni MORPHO (MORPHO)

MORPHO (MORPHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MORPHO (MORPHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MORPHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MORPHO tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MORPHO tokena, istražite MORPHO cijenu tokena uživo!

