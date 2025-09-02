Više o MORPHO

MORPHO Cijena(MORPHO)

1 MORPHO u USD cijena uživo:

$1.7912
$1.7912$1.7912
-6.00%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena MORPHO (MORPHO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:57 (UTC+8)

MORPHO (MORPHO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 1.781
$ 1.781$ 1.781
24-satna najniža cijena
$ 1.9615
$ 1.9615$ 1.9615
24-satna najviša cijena

$ 1.781
$ 1.781$ 1.781

$ 1.9615
$ 1.9615$ 1.9615

$ 4.172571665276972
$ 4.172571665276972$ 4.172571665276972

$ 0.7098719962197908
$ 0.7098719962197908$ 0.7098719962197908

-0.37%

-6.00%

-24.52%

-24.52%

MORPHO (MORPHO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.7915. Tijekom protekla 24 sata, MORPHOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.781 i najviše cijene $ 1.9615, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORPHO je $ 4.172571665276972, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7098719962197908.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORPHO se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -6.00% u posljednjih 24 sata i -24.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu MORPHO (MORPHO)

No.108

$ 592.99M
$ 592.99M$ 592.99M

$ 1.48M
$ 1.48M$ 1.48M

$ 1.79B
$ 1.79B$ 1.79B

331.00M
331.00M 331.00M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

33.10%

0.01%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija MORPHO je $ 592.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.48M. Količina u optjecaju MORPHO je 331.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.79B.

MORPHO (MORPHO) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena MORPHO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.114332-6.00%
30 dana$ +0.1825+11.34%
60 dana$ +0.382+27.10%
90 dana$ +0.3967+28.44%
MORPHO promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MORPHO od $ -0.114332 (-6.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

MORPHO 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1825 (+11.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

MORPHO 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MORPHO od $ +0.382 (+27.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

MORPHO 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.3967 (+28.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena MORPHO (MORPHO)?

Pogledajte MORPHO stranicu Povijest cijena sada.

Što je MORPHO (MORPHO)

Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.

MORPHO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MORPHO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MORPHO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o MORPHO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MORPHO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

MORPHO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će MORPHO (MORPHO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših MORPHO (MORPHO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za MORPHO.

Provjerite MORPHO predviđanje cijene sada!

MORPHO (MORPHO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike MORPHO (MORPHO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MORPHO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti MORPHO (MORPHO)

Tražiš kako kupiti MORPHO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MORPHO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MORPHO u lokalnim valutama

MORPHO Resurs

Za dublje razumijevanje MORPHO, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena MORPHO web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o MORPHO

Koliko MORPHO (MORPHO) vrijedi danas?
Cijena MORPHO uživo u USD je 1.7915 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MORPHO u USD?
Trenutačna cijena MORPHO u USD je $ 1.7915. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija MORPHO?
Tržišna kapitalizacija za MORPHO je $ 592.99M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MORPHO?
Količina u optjecaju za MORPHO je 331.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MORPHO?
MORPHO je postigao ATH cijenu od 4.172571665276972 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MORPHO?
MORPHO je vidio ATL cijenu od 0.7098719962197908 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MORPHO?
24-satni obujam trgovanja za MORPHO je $ 1.48M USD.
Hoće li MORPHO još narasti ove godine?
MORPHO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MORPHO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
MORPHO (MORPHO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

