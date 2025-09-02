MORPHO (MORPHO) cijena u stvarnom vremenu je $ 1.7915. Tijekom protekla 24 sata, MORPHOtrgovalo je između najniže cijene $ 1.781 i najviše cijene $ 1.9615, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MORPHO je $ 4.172571665276972, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.7098719962197908.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MORPHO se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -6.00% u posljednjih 24 sata i -24.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu MORPHO (MORPHO)
Trenutačna tržišna kapitalizacija MORPHO je $ 592.99M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 1.48M. Količina u optjecaju MORPHO je 331.00M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.79B.
MORPHO (MORPHO) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena MORPHO za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.114332
-6.00%
30 dana
$ +0.1825
+11.34%
60 dana
$ +0.382
+27.10%
90 dana
$ +0.3967
+28.44%
MORPHO promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MORPHO od $ -0.114332 (-6.00%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
MORPHO 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.1825 (+11.34%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
MORPHO 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MORPHO od $ +0.382 (+27.10%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
MORPHO 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.3967 (+28.44%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Morpho is a decentralized lending protocol with different entities and individuals contributing to its development and adoption. Morpho is the most recent protocol version and is independent of Morpho Optimizers. Morpho is a simple lending primitive layer that allows the creation of immutable and efficient lending markets in a permissionless way. The protocol comes with EVM smart contracts which facilitate interactions and integrations.
MORPHO dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje MORPHO ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MORPHO dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o MORPHO na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje MORPHO učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti MORPHO (MORPHO)
Tražiš kako kupiti MORPHO? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti MORPHO na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
