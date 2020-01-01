dotmoovs (MOOV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u dotmoovs (MOOV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

dotmoovs (MOOV) Informacije dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players. Službena web stranica: https://www.dotmoovs.com/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vRBthE-oWJ1jICKv2X9M2nx3r7Pn4kowYFF9bo_THbD-YVqJsNa6AhH6Ku_B-Et3FvML6uOLrs_k1hm/pub?start=false&loop=false&delayms=3000&slide=id.g2c968c1efc6_0_94 Istraživač blokova: https://solscan.io/token/3KDgfZkd3jZ8S2ZwynouuXAjUXGTgKcp1SM5kZ29z76Y Kupi MOOV odmah!

dotmoovs (MOOV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za dotmoovs (MOOV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 670.86K $ 670.86K $ 670.86K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 731.18M $ 731.18M $ 731.18M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 917.50K $ 917.50K $ 917.50K Povijesni maksimum: $ 0.098709 $ 0.098709 $ 0.098709 Povijesni minimum: $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 $ 0.00066401322455994 Trenutna cijena: $ 0.0009175 $ 0.0009175 $ 0.0009175 Saznajte više o cijeni dotmoovs (MOOV)

dotmoovs (MOOV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike dotmoovs (MOOV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOOV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOOV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOOV tokena, istražite MOOV cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOOV Jeste li zainteresirani za dodavanje dotmoovs (MOOV) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOOV, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MOOV na MEXC-u odmah!

dotmoovs (MOOV) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOOV pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOOV povijest cijena odmah!

MOOV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOOV? Naša MOOV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOOV predviđanje cijene tokena odmah!

