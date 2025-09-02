dotmoovs (MOOV) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0009306. Tijekom protekla 24 sata, MOOVtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0009256 i najviše cijene $ 0.0009802, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOOV je $ 0.09832978, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00066401322455994.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOOV se promijenio za -0.08% u posljednjih sat vremena, +0.01% u posljednjih 24 sata i -1.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu dotmoovs (MOOV)
No.2269
$ 680.44K
$ 680.44K$ 680.44K
$ 44.09K
$ 44.09K$ 44.09K
$ 930.60K
$ 930.60K$ 930.60K
731.18M
731.18M 731.18M
1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija dotmoovs je $ 680.44K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 44.09K. Količina u optjecaju MOOV je 731.18M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 930.60K.
dotmoovs (MOOV) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena dotmoovs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000000093
+0.01%
30 dana
$ -0.0001387
-12.98%
60 dana
$ -0.00003
-3.13%
90 dana
$ -0.0001904
-16.99%
dotmoovs promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MOOV od $ +0.000000093 (+0.01%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
dotmoovs 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0001387 (-12.98%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
dotmoovs 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOOV od $ -0.00003 (-3.13%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
dotmoovs 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0001904 (-16.99%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena dotmoovs (MOOV)?
dotmoovs is Gamifying sports in the ultimate Play2Earn platform powered by blockchain and a state-of-the-art AI system to analyze videos of players performing sports challenges. $MOOV is the native currency of Dotmoovs, which is used to pay setup fees and reward players.
dotmoovs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje dotmoovs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MOOV dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o dotmoovs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje dotmoovs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
dotmoovs Predviđanje cijene (USD)
Koliko će dotmoovs (MOOV) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših dotmoovs (MOOV) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za dotmoovs.
Razumijevanje tokenomike dotmoovs (MOOV) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOOV opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti dotmoovs (MOOV)
Tražiš kako kupiti dotmoovs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti dotmoovs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.