Moonpig (MOONPIG) Informacije Moonpig is a decentralized memecoin with a celestial mission: to bring humor, community, and economic empowerment back to the people. Službena web stranica: https://moonpigmeme.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/Ai3eKAWjzKMV8wRwd41nVP83yqfbAVJykhvJVPxspump Kupi MOONPIG odmah!

Moonpig (MOONPIG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moonpig (MOONPIG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Ukupna količina: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M Količina u optjecaju: $ 999.93M $ 999.93M $ 999.93M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.96M $ 1.96M $ 1.96M Povijesni maksimum: $ 0.128 $ 0.128 $ 0.128 Povijesni minimum: $ 0.001997940397940093 $ 0.001997940397940093 $ 0.001997940397940093 Trenutna cijena: $ 0.001962 $ 0.001962 $ 0.001962 Saznajte više o cijeni Moonpig (MOONPIG)

Moonpig (MOONPIG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moonpig (MOONPIG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOONPIG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOONPIG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOONPIG tokena, istražite MOONPIG cijenu tokena uživo!

Moonpig (MOONPIG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOONPIG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOONPIG povijest cijena odmah!

MOONPIG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOONPIG? Naša MOONPIG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOONPIG predviđanje cijene tokena odmah!

