MoonEdge (MOONED) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MoonEdge (MOONED), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

MoonEdge (MOONED) Informacije MoonEdge accelerates Web3 adoption by launching and incubating prominent start-ups within high performing verticals: including Gaming, DeFi, AI, Scaling Solutions and ZK Technology. It offers creators and developers access to funding, community building, marketing, and a robust network of partnerships. This framework aims to ensure the successful launch of top-tier projects to not only the MoonEdge community, but also to a broader audience. Službena web stranica: https://moonedge.finance/ Bijela knjiga: https://firebasestorage.googleapis.com/v0/b/moonedge-d596d.appspot.com/o/Litepaper_ME_2106.pdf?alt=media&token=3d5ba4d9-f2d1-4eff-8601-e955ed59c8d2 Istraživač blokova: https://polygonscan.com/address/0x7e4c577ca35913af564ee2a24d882a4946ec492b

MoonEdge (MOONED) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MoonEdge (MOONED), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 352.60K $ 352.60K $ 352.60K Povijesni maksimum: $ 0.00748 $ 0.00748 $ 0.00748 Povijesni minimum: $ 0.001761549012591434 $ 0.001761549012591434 $ 0.001761549012591434 Trenutna cijena: $ 0.001763 $ 0.001763 $ 0.001763 Saznajte više o cijeni MoonEdge (MOONED)

MoonEdge (MOONED) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MoonEdge (MOONED) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOONED tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOONED tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOONED tokena, istražite MOONED cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOONED Jeste li zainteresirani za dodavanje MoonEdge (MOONED) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOONED, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

MoonEdge (MOONED) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOONED pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOONED povijest cijena odmah!

MOONED Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOONED? Naša MOONED stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOONED predviđanje cijene tokena odmah!

