CryptoCurrency Moons (MOON) Informacije Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain. Službena web stranica: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/ Istraživač blokova: https://nova-explorer.arbitrum.io/token/0x0057Ac2d777797d31CD3f8f13bF5e927571D6Ad0/token-transfers Kupi MOON odmah!

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za CryptoCurrency Moons (MOON), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 10.45M $ 10.45M $ 10.45M Ukupna količina: $ 107.89M $ 107.89M $ 107.89M Količina u optjecaju: $ 106.78M $ 106.78M $ 106.78M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.55M $ 10.55M $ 10.55M Povijesni maksimum: $ 0.85 $ 0.85 $ 0.85 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.09783 $ 0.09783 $ 0.09783 Saznajte više o cijeni CryptoCurrency Moons (MOON)

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike CryptoCurrency Moons (MOON) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOON tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOON tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOON tokena, istražite MOON cijenu tokena uživo!

