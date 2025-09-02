CryptoCurrency Moons (MOON) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0965
$ 0.0965$ 0.0965
24-satna najniža cijena
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
24-satna najviša cijena
$ 0.0965
$ 0.0965$ 0.0965
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903
$ 0
$ 0$ 0
-0.54%
+1.49%
-5.10%
-5.10%
CryptoCurrency Moons (MOON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09848. Tijekom protekla 24 sata, MOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0965 i najviše cijene $ 0.0995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOON je $ 0.7163486957276903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOON se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu CryptoCurrency Moons (MOON)
No.1124
$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M
$ 55.96K
$ 55.96K$ 55.96K
$ 10.62M
$ 10.62M$ 10.62M
106.78M
106.78M 106.78M
--
----
107,887,754
107,887,754 107,887,754
ARBNOVA
Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoCurrency Moons je $ 10.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.96K. Količina u optjecaju MOON je 106.78M, s ukupnom količinom od 107887754. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62M.
CryptoCurrency Moons (MOON) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena CryptoCurrency Moons za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0014458
+1.49%
30 dana
$ +0.03319
+50.83%
60 dana
$ +0.01253
+14.57%
90 dana
$ -0.00708
-6.71%
CryptoCurrency Moons promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MOON od $ +0.0014458 (+1.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
CryptoCurrency Moons 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03319 (+50.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
CryptoCurrency Moons 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOON od $ +0.01253 (+14.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
CryptoCurrency Moons 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00708 (-6.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CryptoCurrency Moons (MOON)?
Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.
CryptoCurrency Moons dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CryptoCurrency Moons ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MOON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o CryptoCurrency Moons na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CryptoCurrency Moons učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
CryptoCurrency Moons Predviđanje cijene (USD)
Koliko će CryptoCurrency Moons (MOON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CryptoCurrency Moons (MOON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CryptoCurrency Moons.
Razumijevanje tokenomike CryptoCurrency Moons (MOON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOON opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti CryptoCurrency Moons (MOON)
Tražiš kako kupiti CryptoCurrency Moons? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CryptoCurrency Moons na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.