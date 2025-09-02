Više o MOON

MOON Informacije o cijeni

MOON Službena web stranica

MOON Tokenomija

MOON Prognoza cijena

MOON Povijest

Vodič za kupnju MOON

Konverter MOON u fiducijarnu valutu

MOON Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

CryptoCurrency Moons Logotip

CryptoCurrency Moons Cijena(MOON)

1 MOON u USD cijena uživo:

$0.09848
$0.09848$0.09848
+1.49%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena CryptoCurrency Moons (MOON)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:09:08 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0965
$ 0.0965$ 0.0965
24-satna najniža cijena
$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995
24-satna najviša cijena

$ 0.0965
$ 0.0965$ 0.0965

$ 0.0995
$ 0.0995$ 0.0995

$ 0.7163486957276903
$ 0.7163486957276903$ 0.7163486957276903

$ 0
$ 0$ 0

-0.54%

+1.49%

-5.10%

-5.10%

CryptoCurrency Moons (MOON) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.09848. Tijekom protekla 24 sata, MOONtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0965 i najviše cijene $ 0.0995, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOON je $ 0.7163486957276903, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOON se promijenio za -0.54% u posljednjih sat vremena, +1.49% u posljednjih 24 sata i -5.10% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu CryptoCurrency Moons (MOON)

No.1124

$ 10.52M
$ 10.52M$ 10.52M

$ 55.96K
$ 55.96K$ 55.96K

$ 10.62M
$ 10.62M$ 10.62M

106.78M
106.78M 106.78M

--
----

107,887,754
107,887,754 107,887,754

ARBNOVA

Trenutačna tržišna kapitalizacija CryptoCurrency Moons je $ 10.52M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.96K. Količina u optjecaju MOON je 106.78M, s ukupnom količinom od 107887754. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 10.62M.

CryptoCurrency Moons (MOON) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena CryptoCurrency Moons za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0014458+1.49%
30 dana$ +0.03319+50.83%
60 dana$ +0.01253+14.57%
90 dana$ -0.00708-6.71%
CryptoCurrency Moons promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MOON od $ +0.0014458 (+1.49%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

CryptoCurrency Moons 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03319 (+50.83%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

CryptoCurrency Moons 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOON od $ +0.01253 (+14.57%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

CryptoCurrency Moons 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00708 (-6.71%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena CryptoCurrency Moons (MOON)?

Pogledajte CryptoCurrency Moons stranicu Povijest cijena sada.

Što je CryptoCurrency Moons (MOON)

Moon is the official cryptocurrency of the r/Cryptocurrency subreddit, a community dedicated to publishing news, announcements, and discussions related to the world of crypto and blockchain.

CryptoCurrency Moons dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje CryptoCurrency Moons ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MOON dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o CryptoCurrency Moons na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje CryptoCurrency Moons učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

CryptoCurrency Moons Predviđanje cijene (USD)

Koliko će CryptoCurrency Moons (MOON) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših CryptoCurrency Moons (MOON) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za CryptoCurrency Moons.

Provjerite CryptoCurrency Moons predviđanje cijene sada!

CryptoCurrency Moons (MOON) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike CryptoCurrency Moons (MOON) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOON opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti CryptoCurrency Moons (MOON)

Tražiš kako kupiti CryptoCurrency Moons? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti CryptoCurrency Moons na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MOON u lokalnim valutama

1 CryptoCurrency Moons(MOON) u VND
2,591.5012
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u AUD
A$0.1496896
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u GBP
0.0718904
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u EUR
0.083708
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u USD
$0.09848
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u MYR
RM0.4155856
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u TRY
4.052452
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u JPY
¥14.47656
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u ARS
ARS$135.6473368
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u RUB
7.9345336
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u INR
8.6780576
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u IDR
Rp1,614.4259712
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u KRW
137.15802
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u PHP
5.6360104
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u EGP
￡E.4.7792344
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u BRL
R$0.5347464
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u CAD
C$0.1349176
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u BDT
11.98994
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u NGN
151.0427152
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u COP
$395.5015888
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u ZAR
R.1.7342328
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u UAH
4.081996
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u VES
Bs14.37808
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u CLP
$95.32864
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u PKR
Rs27.9525632
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u KZT
53.1171576
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u THB
฿3.1769648
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u TWD
NT$3.018412
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u AED
د.إ0.3614216
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u CHF
Fr0.078784
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u HKD
HK$0.7671592
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u AMD
֏37.673524
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u MAD
.د.م0.88632
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u MXN
$1.836652
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u SAR
ريال0.3693
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u PLN
0.3584672
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u RON
лв0.4264184
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u SEK
kr0.9247272
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u BGN
лв0.1644616
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u HUF
Ft33.2586656
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u CZK
2.0542928
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u KWD
د.ك0.0300364
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u ILS
0.329908
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u AOA
Kz89.7714136
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u BHD
.د.ب0.03712696
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u BMD
$0.09848
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u DKK
kr0.6273176
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u HNL
L2.5811608
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u MUR
4.510384
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u NAD
$1.733248
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u NOK
kr0.9838152
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u NZD
$0.1664312
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u PAB
B/.0.09848
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u PGK
K0.4165704
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u QAR
ر.ق0.359452
1 CryptoCurrency Moons(MOON) u RSD
дин.9.8598176

CryptoCurrency Moons Resurs

Za dublje razumijevanje CryptoCurrency Moons, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena CryptoCurrency Moons web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o CryptoCurrency Moons

Koliko CryptoCurrency Moons (MOON) vrijedi danas?
Cijena MOON uživo u USD je 0.09848 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MOON u USD?
Trenutačna cijena MOON u USD je $ 0.09848. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija CryptoCurrency Moons?
Tržišna kapitalizacija za MOON je $ 10.52M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MOON?
Količina u optjecaju za MOON je 106.78M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MOON?
MOON je postigao ATH cijenu od 0.7163486957276903 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MOON?
MOON je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MOON?
24-satni obujam trgovanja za MOON je $ 55.96K USD.
Hoće li MOON još narasti ove godine?
MOON mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MOON predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:09:08 (UTC+8)

CryptoCurrency Moons (MOON) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

MOON u USD kalkulator

Iznos

MOON
MOON
USD
USD

1 MOON = 0.09848 USD

Trgujte MOON

MOONUSDT
$0.09848
$0.09848$0.09848
+1.58%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine