Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moodeng on Eth (MOODENGETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Informacije Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo. Službena web stranica: https://moodeng.vip/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x28561b8a2360f463011c16b6cc0b0cbef8dbbcad Kupi MOODENGETH odmah!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moodeng on Eth (MOODENGETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 9.99M $ 9.99M $ 9.99M Ukupna količina: $ 414.51B $ 414.51B $ 414.51B Količina u optjecaju: $ 408.51B $ 408.51B $ 408.51B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 10.29M $ 10.29M $ 10.29M Povijesni maksimum: $ 0.00043539 $ 0.00043539 $ 0.00043539 Povijesni minimum: $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 $ 0.000000058464497807 Trenutna cijena: $ 0.00002445 $ 0.00002445 $ 0.00002445 Saznajte više o cijeni Moodeng on Eth (MOODENGETH)

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moodeng on Eth (MOODENGETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOODENGETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOODENGETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOODENGETH tokena, istražite MOODENGETH cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MOODENGETH Jeste li zainteresirani za dodavanje Moodeng on Eth (MOODENGETH) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MOODENGETH, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MOODENGETH na MEXC-u odmah!

Moodeng on Eth (MOODENGETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOODENGETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MOODENGETH povijest cijena odmah!

MOODENGETH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOODENGETH? Naša MOODENGETH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MOODENGETH predviđanje cijene tokena odmah!

