Moodeng on Eth (MOODENGETH) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000212
$ 0.0000212$ 0.0000212
24-satna najniža cijena
$ 0.00002373
$ 0.00002373$ 0.00002373
24-satna najviša cijena
$ 0.0000212
$ 0.0000212$ 0.0000212
$ 0.00002373
$ 0.00002373$ 0.00002373
$ 0.00043553197561278
$ 0.00043553197561278$ 0.00043553197561278
$ 0.000000058464497807
$ 0.000000058464497807$ 0.000000058464497807
-2.85%
-3.86%
-6.93%
-6.93%
Moodeng on Eth (MOODENGETH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00002216. Tijekom protekla 24 sata, MOODENGETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000212 i najviše cijene $ 0.00002373, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MOODENGETH je $ 0.00043553197561278, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000058464497807.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MOODENGETH se promijenio za -2.85% u posljednjih sat vremena, -3.86% u posljednjih 24 sata i -6.93% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Moodeng on Eth (MOODENGETH)
No.1157
$ 9.05M
$ 9.05M$ 9.05M
$ 69.70K
$ 69.70K$ 69.70K
$ 9.32M
$ 9.32M$ 9.32M
408.51B
408.51B 408.51B
420,690,000,000
420,690,000,000 420,690,000,000
414,508,097,037
414,508,097,037 414,508,097,037
97.10%
2024-09-16 00:00:00
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Moodeng on Eth je $ 9.05M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.70K. Količina u optjecaju MOODENGETH je 408.51B, s ukupnom količinom od 414508097037. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 9.32M.
Moodeng on Eth (MOODENGETH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Moodeng on Eth za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000008897
-3.86%
30 dana
$ +0.00000182
+8.94%
60 dana
$ -0.00000599
-21.28%
90 dana
$ -0.00001101
-33.20%
Moodeng on Eth promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u MOODENGETH od $ -0.0000008897 (-3.86%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Moodeng on Eth 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00000182 (+8.94%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Moodeng on Eth 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MOODENGETH od $ -0.00000599 (-21.28%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Moodeng on Eth 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00001101 (-33.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Moodeng on Eth (MOODENGETH)?
Moodeng is a community-driven meme coin on Ethereum, inspired by a famous hippo from a Thai zoo.
Moodeng on Eth dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Moodeng on Eth ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti MOODENGETH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Moodeng on Eth na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Moodeng on Eth učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Moodeng on Eth Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Moodeng on Eth (MOODENGETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Moodeng on Eth (MOODENGETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Moodeng on Eth.
Razumijevanje tokenomike Moodeng on Eth (MOODENGETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MOODENGETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Moodeng on Eth (MOODENGETH)
Tražiš kako kupiti Moodeng on Eth? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Moodeng on Eth na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.