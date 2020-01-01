Moo Deng (MOODENG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Moo Deng (MOODENG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Moo Deng (MOODENG) Informacije Moo Deng is a meme coin on the Solana chain. Službena web stranica: https://www.moodengsol.com/ Istraživač blokova: https://solscan.io/token/ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY Kupi MOODENG odmah!

Moo Deng (MOODENG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Moo Deng (MOODENG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 127.46M $ 127.46M $ 127.46M Ukupna količina: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M Količina u optjecaju: $ 989.97M $ 989.97M $ 989.97M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 127.46M $ 127.46M $ 127.46M Povijesni maksimum: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 Povijesni minimum: $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 $ 0.00000706993278775 Trenutna cijena: $ 0.12875 $ 0.12875 $ 0.12875 Saznajte više o cijeni Moo Deng (MOODENG)

Detaljna struktura tokena Moo Deng(MOODENG) Detaljnije istražite kako se MOODENG tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava. Issuance Mechanism Blockchain : Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.

Launch : The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.

Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch. Allocation Mechanism Community and Rewards : A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.

Charity : Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.

No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins. Usage and Incentive Mechanism Speculation and Trading : The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.

Community Engagement : The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.

Charitable Incentive : A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.

No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token. Locking Mechanism No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales. Unlocking Time Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period. Summary Table Mechanism Details Issuance Launched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed Allocation Community rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation Usage/Incentive Speculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield Locking None; tokens are freely tradable Unlocking Time Immediate; no vesting or lockup Additional Context and Implications Volatility : As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.

Liquidity Risks : Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.

No Intrinsic Utility : The token's value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.

Charity and Social Impact : The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.

: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors. Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability. In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.

Moo Deng (MOODENG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Moo Deng (MOODENG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MOODENG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MOODENG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MOODENG tokena, istražite MOODENG cijenu tokena uživo!

Moo Deng (MOODENG) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MOODENG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MOODENG Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MOODENG? Naša MOODENG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

