Moo Deng (MOODENG) Tokenomika
Moo Deng (MOODENG) Informacije

Moo Deng is a meme coin on the Solana chain.

https://www.moodengsol.com/
https://solscan.io/token/ED5nyyWEzpPPiWimP8vYm7sD7TD3LAt3Q3gRTWHzPJBY

Moo Deng (MOODENG) Tokenomika i analiza cijena

Tržišna kapitalizacija:
$ 127.46M
Ukupna količina:
$ 989.97M
Količina u optjecaju:
$ 989.97M
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 127.46M
Povijesni maksimum:
$ 0.7
Povijesni minimum:
$ 0.00000706993278775
Trenutna cijena:
$ 0.12875
Detaljna struktura tokena Moo Deng(MOODENG)

Detaljnije istražite kako se MOODENG tokeni izdaju, dodjeljuju i otključavaju. Ovaj odjeljak ističe ključne aspekte ekonomske strukture tokena: korisnost, poticaje i stjecanje prava.

Issuance Mechanism

  • Blockchain: Moo Deng (MOODENG) is a Solana-based meme coin.
  • Launch: The token was launched in September 2024, with its initial distribution occurring via the Pump.fun platform, a popular meme token launchpad on Solana.
  • Supply: The total supply and detailed emission schedule are not explicitly disclosed in available sources, but the token rapidly reached a large number of holders and significant market capitalization shortly after launch.

Allocation Mechanism

  • Community and Rewards: A portion of tokens is allocated for community rewards, liquidity, and marketing. This structure is designed to foster engagement and ensure smooth trading operations.
  • Charity: Moo Deng has a unique allocation for charity, pledging trading profits through the Moonshot app to the Khao Kheow Open Zoo, which is home to the real Moo Deng hippo.
  • No Explicit Vesting/Team Allocation: There is no public evidence of a formal vesting schedule or team allocation, which is typical for many meme coins.

Usage and Incentive Mechanism

  • Speculation and Trading: The primary use of MOODENG is for speculative trading. The token has no defined utility beyond being exchanged or held for potential price appreciation.
  • Community Engagement: The project leverages its strong community and cultural appeal, including merchandise sales (T-shirts, plush toys) and social campaigns, to incentivize holding and participation.
  • Charitable Incentive: A portion of trading profits is directed to charity, providing a social incentive for participation.
  • No Staking or Yield: There is no evidence of staking, yield farming, or other DeFi incentives directly tied to the token.

Locking Mechanism

  • No Locking or Vesting: There is no mention of a formal token locking or vesting mechanism for MOODENG. Tokens are freely tradable upon acquisition, and there are no restrictions on transfers or sales.

Unlocking Time

  • Immediate Liquidity: All tokens are liquid and tradable immediately after launch. There is no scheduled unlocking or vesting period.

Summary Table

MechanismDetails
IssuanceLaunched on Solana via Pump.fun in Sep 2024; total supply not publicly detailed
AllocationCommunity rewards, liquidity, marketing, and charity; no formal team/vesting allocation
Usage/IncentiveSpeculative trading, community engagement, charity donations; no staking/yield
LockingNone; tokens are freely tradable
Unlocking TimeImmediate; no vesting or lockup

Additional Context and Implications

  • Volatility: As a meme coin, MOODENG is subject to extreme price volatility, with rapid surges and declines driven by social sentiment and speculative trading.
  • Liquidity Risks: Large holders may face challenges selling without impacting the market price, a common issue in the meme coin sector.
  • No Intrinsic Utility: The token’s value is driven by community hype, cultural relevance, and speculative demand rather than underlying utility or protocol fees.
  • Charity and Social Impact: The charitable component distinguishes MOODENG from many other meme coins, potentially enhancing its appeal to socially conscious investors.
  • Regulatory and Sustainability Concerns: The lack of formal vesting, utility, or governance mechanisms may expose the project to regulatory scrutiny and questions about long-term sustainability.

In conclusion, Moo Deng (MOODENG) exemplifies the meme coin model: rapid, community-driven growth, immediate liquidity, and a focus on cultural and charitable engagement rather than technical or economic innovation. Investors should be aware of the high risks and speculative nature inherent to such tokens.

