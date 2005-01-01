Monr (MONR) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Monr (MONR), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Monr (MONR) Informacije Monr is a community-driven meme coin launched on the Base blockchain. It stands for patience, authenticity, and a new wave of decentralized meme culture. Službena web stranica: https://monrhub.com/ Bijela knjiga: https://monrhub.com/whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0x1308b9a0be01e9119f466d283357ef718c3376d8 Kupi MONR odmah!

Monr (MONR) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Monr (MONR), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 82.00K $ 82.00K $ 82.00K Povijesni maksimum: $ 175.9997 $ 175.9997 $ 175.9997 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000164 $ 0.000164 $ 0.000164 Saznajte više o cijeni Monr (MONR)

Monr (MONR) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Monr (MONR) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONR tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONR tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONR tokena, istražite MONR cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MONR Jeste li zainteresirani za dodavanje Monr (MONR) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MONR, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MONR na MEXC-u odmah!

Monr (MONR) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MONR pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MONR povijest cijena odmah!

MONR Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONR? Naša MONR stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONR predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!