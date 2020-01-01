Wise Monkey (MONKY) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Wise Monkey (MONKY), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Wise Monkey (MONKY) Informacije Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil. Službena web stranica: https://wisemonky.com Bijela knjiga: https://blog.floki.com/floki-to-support-the-wise-monkey-monky-launch-8632db5691a9 Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x59e69094398afbea632f8bd63033bdd2443a3be1#balances Kupi MONKY odmah!

Wise Monkey (MONKY) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Wise Monkey (MONKY), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 5.94M $ 5.94M $ 5.94M Ukupna količina: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T Količina u optjecaju: $ 8.50T $ 8.50T $ 8.50T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.99M $ 6.99M $ 6.99M Povijesni maksimum: $ 0.001998 $ 0.001998 $ 0.001998 Povijesni minimum: $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 $ 0.000000636854049651 Trenutna cijena: $ 0.0000006991 $ 0.0000006991 $ 0.0000006991 Saznajte više o cijeni Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey (MONKY) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Wise Monkey (MONKY) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONKY tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONKY tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONKY tokena, istražite MONKY cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MONKY Jeste li zainteresirani za dodavanje Wise Monkey (MONKY) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MONKY, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati MONKY na MEXC-u odmah!

Wise Monkey (MONKY) Povijest cijena Analiza povijesti cijena MONKY pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite MONKY povijest cijena odmah!

MONKY Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide MONKY? Naša MONKY stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte MONKY predviđanje cijene tokena odmah!

