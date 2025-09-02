Više o MONKY

Wise Monkey Logotip

Wise Monkey Cijena(MONKY)

1 MONKY u USD cijena uživo:

$0.0000006665
$0.0000006665$0.0000006665
-3.92%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Wise Monkey (MONKY)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:13 (UTC+8)

Wise Monkey (MONKY) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000006542
$ 0.0000006542$ 0.0000006542
24-satna najniža cijena
$ 0.0000007314
$ 0.0000007314$ 0.0000007314
24-satna najviša cijena

$ 0.0000006542
$ 0.0000006542$ 0.0000006542

$ 0.0000007314
$ 0.0000007314$ 0.0000007314

$ 0.000032813184752496
$ 0.000032813184752496$ 0.000032813184752496

$ 0.000000636854049651
$ 0.000000636854049651$ 0.000000636854049651

+1.81%

-3.92%

-13.34%

-13.34%

Wise Monkey (MONKY) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0000006667. Tijekom protekla 24 sata, MONKYtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000006542 i najviše cijene $ 0.0000007314, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena MONKY je $ 0.000032813184752496, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000636854049651.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, MONKY se promijenio za +1.81% u posljednjih sat vremena, -3.92% u posljednjih 24 sata i -13.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Wise Monkey (MONKY)

No.1338

$ 5.67M
$ 5.67M$ 5.67M

$ 54.39K
$ 54.39K$ 54.39K

$ 6.67M
$ 6.67M$ 6.67M

8.50T
8.50T 8.50T

10,000,000,000,000
10,000,000,000,000 10,000,000,000,000

8,500,000,000,000
8,500,000,000,000 8,500,000,000,000

85.00%

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija Wise Monkey je $ 5.67M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.39K. Količina u optjecaju MONKY je 8.50T, s ukupnom količinom od 8500000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 6.67M.

Wise Monkey (MONKY) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Wise Monkey za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.000000027193-3.92%
30 dana$ -0.0000001187-15.12%
60 dana$ -0.0000000532-7.39%
90 dana$ -0.0000001578-19.14%
Wise Monkey promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u MONKY od $ -0.000000027193 (-3.92%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Wise Monkey 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000001187 (-15.12%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Wise Monkey 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u MONKY od $ -0.0000000532 (-7.39%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Wise Monkey 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000001578 (-19.14%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Wise Monkey (MONKY)?

Pogledajte Wise Monkey stranicu Povijest cijena sada.

Što je Wise Monkey (MONKY)

Wise Monkey ($MONKY), a memecoin inspired by the globally recognized “Three Wise Monkeys” proverb: See No Evil, Hear No Evil, Speak No Evil.

Wise Monkey dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Wise Monkey ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti MONKY dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Wise Monkey na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Wise Monkey učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Wise Monkey Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Wise Monkey (MONKY) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Wise Monkey (MONKY) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Wise Monkey.

Provjerite Wise Monkey predviđanje cijene sada!

Wise Monkey (MONKY) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Wise Monkey (MONKY) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o MONKY opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Wise Monkey (MONKY)

Tražiš kako kupiti Wise Monkey? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Wise Monkey na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

MONKY u lokalnim valutama

1 Wise Monkey(MONKY) u VND
0.0175442105
1 Wise Monkey(MONKY) u AUD
A$0.000001013384
1 Wise Monkey(MONKY) u GBP
0.000000486691
1 Wise Monkey(MONKY) u EUR
0.000000566695
1 Wise Monkey(MONKY) u USD
$0.0000006667
1 Wise Monkey(MONKY) u MYR
RM0.000002813474
1 Wise Monkey(MONKY) u TRY
0.000027414704
1 Wise Monkey(MONKY) u JPY
¥0.0000980049
1 Wise Monkey(MONKY) u ARS
ARS$0.000918319247
1 Wise Monkey(MONKY) u RUB
0.000053716019
1 Wise Monkey(MONKY) u INR
0.000058662933
1 Wise Monkey(MONKY) u IDR
Rp0.010929506448
1 Wise Monkey(MONKY) u KRW
0.000928546425
1 Wise Monkey(MONKY) u PHP
0.000038081904
1 Wise Monkey(MONKY) u EGP
￡E.0.000032354951
1 Wise Monkey(MONKY) u BRL
R$0.000003620181
1 Wise Monkey(MONKY) u CAD
C$0.000000913379
1 Wise Monkey(MONKY) u BDT
0.000081024051
1 Wise Monkey(MONKY) u NGN
0.001020977713
1 Wise Monkey(MONKY) u COP
$0.002677507202
1 Wise Monkey(MONKY) u ZAR
R.0.00001173392
1 Wise Monkey(MONKY) u UAH
0.000027581379
1 Wise Monkey(MONKY) u VES
Bs0.0000973382
1 Wise Monkey(MONKY) u CLP
$0.000646699
1 Wise Monkey(MONKY) u PKR
Rs0.000188916112
1 Wise Monkey(MONKY) u KZT
0.000358824607
1 Wise Monkey(MONKY) u THB
฿0.00002153441
1 Wise Monkey(MONKY) u TWD
NT$0.000020414354
1 Wise Monkey(MONKY) u AED
د.إ0.000002446789
1 Wise Monkey(MONKY) u CHF
Fr0.00000053336
1 Wise Monkey(MONKY) u HKD
HK$0.000005193593
1 Wise Monkey(MONKY) u AMD
֏0.000254852742
1 Wise Monkey(MONKY) u MAD
.د.م0.000005986966
1 Wise Monkey(MONKY) u MXN
$0.000012427288
1 Wise Monkey(MONKY) u SAR
ريال0.000002500125
1 Wise Monkey(MONKY) u PLN
0.000002420121
1 Wise Monkey(MONKY) u RON
лв0.000002886811
1 Wise Monkey(MONKY) u SEK
kr0.000006260313
1 Wise Monkey(MONKY) u BGN
лв0.000001106722
1 Wise Monkey(MONKY) u HUF
Ft0.000224931246
1 Wise Monkey(MONKY) u CZK
0.000013900695
1 Wise Monkey(MONKY) u KWD
د.ك0.0000002033435
1 Wise Monkey(MONKY) u ILS
0.000002233445
1 Wise Monkey(MONKY) u AOA
Kz0.000607743719
1 Wise Monkey(MONKY) u BHD
.د.ب0.0000002506792
1 Wise Monkey(MONKY) u BMD
$0.0000006667
1 Wise Monkey(MONKY) u DKK
kr0.000004246879
1 Wise Monkey(MONKY) u HNL
L0.000017440872
1 Wise Monkey(MONKY) u MUR
0.00003053486
1 Wise Monkey(MONKY) u NAD
$0.000011707252
1 Wise Monkey(MONKY) u NOK
kr0.000006660333
1 Wise Monkey(MONKY) u NZD
$0.000001126723
1 Wise Monkey(MONKY) u PAB
B/.0.0000006667
1 Wise Monkey(MONKY) u PGK
K0.000002820141
1 Wise Monkey(MONKY) u QAR
ر.ق0.000002426788
1 Wise Monkey(MONKY) u RSD
дин.0.000066716669

Wise Monkey Resurs

Za dublje razumijevanje Wise Monkey, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Wise Monkey web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Wise Monkey

Koliko Wise Monkey (MONKY) vrijedi danas?
Cijena MONKY uživo u USD je 0.0000006667 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena MONKY u USD?
Trenutačna cijena MONKY u USD je $ 0.0000006667. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Wise Monkey?
Tržišna kapitalizacija za MONKY je $ 5.67M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za MONKY?
Količina u optjecaju za MONKY je 8.50T USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za MONKY?
MONKY je postigao ATH cijenu od 0.000032813184752496 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za MONKY?
MONKY je vidio ATL cijenu od 0.000000636854049651 USD.
Koliki je obujam trgovanja za MONKY?
24-satni obujam trgovanja za MONKY je $ 54.39K USD.
Hoće li MONKY još narasti ove godine?
MONKY mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte MONKY predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:11:13 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

