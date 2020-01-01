MongCoin (MONG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u MongCoin (MONG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

MongCoin (MONG) Informacije The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob. Službena web stranica: https://mong.life Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c Kupi MONG odmah!

MongCoin (MONG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MongCoin (MONG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.00M $ 2.00M $ 2.00M Ukupna količina: $ 690.00T $ 690.00T $ 690.00T Količina u optjecaju: $ 581.20T $ 581.20T $ 581.20T FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.37M $ 2.37M $ 2.37M Povijesni maksimum: $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 $ 0.000000379982 Povijesni minimum: $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 $ 0.000000000014558853 Trenutna cijena: $ 0.000000003438 $ 0.000000003438 $ 0.000000003438 Saznajte više o cijeni MongCoin (MONG)

MongCoin (MONG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike MongCoin (MONG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj MONG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja MONG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku MONG tokena, istražite MONG cijenu tokena uživo!

