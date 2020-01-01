MongCoin (MONG) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u MongCoin (MONG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
MongCoin (MONG) Informacije

The MongMob was born out of the incoherent ramblings of a US congressman. Mongs are immortal, surviving both rugs, and bear markets. They value friendship, degenerate meme culture, and good vibes. If you align with these values grab some $MONG and welcome to the mob.

Službena web stranica:
https://mong.life
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x1ce270557c1f68cfb577b856766310bf8b47fd9c

MongCoin (MONG) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za MongCoin (MONG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 2.00M
$ 2.00M$ 2.00M
Ukupna količina:
$ 690.00T
$ 690.00T$ 690.00T
Količina u optjecaju:
$ 581.20T
$ 581.20T$ 581.20T
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M
Povijesni maksimum:
$ 0.000000379982
$ 0.000000379982$ 0.000000379982
Povijesni minimum:
$ 0.000000000014558853
$ 0.000000000014558853$ 0.000000000014558853
Trenutna cijena:
$ 0.000000003438
$ 0.000000003438$ 0.000000003438

MongCoin (MONG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike MongCoin (MONG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj MONG tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja MONG tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku MONG tokena, istražite MONG cijenu tokena uživo!

Kako kupiti MONG

Jeste li zainteresirani za dodavanje MongCoin (MONG) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje MONG, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom.

MongCoin (MONG) Povijest cijena

Analiza povijesti cijena MONG pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

MONG Predviđanje cijene

Želite li znati u kojem smjeru ide MONG? Naša MONG stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

Zašto biste trebali odabrati MEXC?

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT: Vaš najlakši put do kriptovaluta!

Odricanje od odgovornosti

Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.